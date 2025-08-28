Судзиловская вышла в свет в обтягивающем «космическом» платье, впечатлив фанатов

«В этот день происходило что-то невероятное! Такого проливного дождя с грохотом грома и сверкающими молниями, да, еще и с градом, просто не помню! И с какой же радостью и какой-то невероятной выдержкой зрители Калининграда провели с нами этот праздник, знаменательный день для наших победителей. Церемония завершилась концертом Гоши Куценко. Я же помчалась на пресс-волл фестиваля запечатлеть образ закрытия, а оттуда сразу сушить это роскошное платье, создавшее такой необычный космический образ и промокшее насквозь под стеной дождя», — отметила знаменитость.