Актриса Олеся Судзиловская вышла в свет в обтягивающем «космическом» платье, впечатлив фанатов. Звезда посетила церемонию закрытия кинофестиваля «Короче», которая прошла в Калининграде. Артистка призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что была довольна своим нарядом от дизайнера Александры Серовой.
«В этот день происходило что-то невероятное! Такого проливного дождя с грохотом грома и сверкающими молниями, да, еще и с градом, просто не помню! И с какой же радостью и какой-то невероятной выдержкой зрители Калининграда провели с нами этот праздник, знаменательный день для наших победителей. Церемония завершилась концертом Гоши Куценко. Я же помчалась на пресс-волл фестиваля запечатлеть образ закрытия, а оттуда сразу сушить это роскошное платье, создавшее такой необычный космический образ и промокшее насквозь под стеной дождя», — отметила знаменитость.
Пользователи соцсети активно прокомментировали ее пост: «Ослепительна», «Волшебная», «Богиня», «На вас можно смотреть бесконечно», «Нереальная красотка», «Фантастически выглядите», «Шикарная», «Космически хороша», «Роскошный образ».
Судзиловская отмечала, что тренируется практически каждый день ради стройной фигуры. По признанию актрисы, она не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда и самодисциплины. Звезда не скрывает, что довольна отражением в зеркале, поэтому любит публиковать фото в откровенных купальниках и выходить в свет в «смелых» нарядах.
Артистка замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 16 лет, а младшему Майку 9 лет.
