Судья раскрыл план клеветнической кампании Джастина Бальдони против Блейк Лайвли

Обнародованы новые подробности вражды между актрисой и режиссером
Джастин Бальдони
Джастин БальдониИсточник: Legion-Media.ru

В рамках судебного разбирательства между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони стали известны новые, шокирующие детали. Судья, рассматривающий дело, обнародовал ранее засекреченные сообщения, которые указывают на то, что актер мог организовать масштабную «клеветническую кампанию» против его коллеги по драме «Все закончится на нас».

Согласно обнародованным сообщениям, Джастин, возможно, использовал различные методы для подрыва репутации Лайвли. В сообщениях говорится о попытках создания негативного информационного фона вокруг имени актрисы с помощью различных средств и каналов. Подробности этих сообщений могут существенно повлиять на дальнейший ход судебного разбирательства и восприятие обеих сторон в этом конфликте.

Адвокаты Блейк Лайвли подали в суд более 60 документов, в которых представлены доказательства того, что Бальдони якобы нанял людей для создания анонимных аккаунтов в социальных сетях. Они были предназначены для распространения информации, которая могла бы повлиять на общественное мнение в его пользу. В этом письме подчеркивалось, что ключевым элементом плана является выполнение всех действий «без следов», чтобы невозможно было установить их организаторов.