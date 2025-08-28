Ричмонд
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера рождественского фильма

Сценаристом картины выступит сын актрисы
Кейт Уинслет
Кейт УинслетИсточник: Legion-Media.ru

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера в полнометражном фильме «Прощай, Джун», сценарий к которому написал ее сын Джо Андерсон. Действие фильма развернется в современной Англии. Согласно синопсису, картина расскажет о семье, члены которой «воссоединяются при внезапных и сложных жизненных обстоятельствах». Помимо режиссуры и продюсирования, Уинслет сыграет главную роль. Ее партнерами по фильму станут Тони Коллетт, Джонни Флинн, Андреа Райсборо, Тимоти Сполл и Хелен Миррен.

Съемки семейной драмы будут проходить в Великобритании, они запланированы на конец этого года. Как отмечает Variety, ранее Уинслет никогда не выступала в качестве режиссера, однако она принимала активное участие в создании и съемках драмы «Великая», в которой сыграла фотографа Ли Миллер. В результате байопик даже был номинирован на премию BAFTA.

Кейт Уинслет рассказала, что постепенно пришла к мысли о том, чтобы попробовать себя в новом амплуа. Артистка хочет изменить культуру Голливуда, где всегда доминировали мужчины. Кейт чувствует, что уже приобрела огромный актерский опыт и теперь может про пробовать создать собственное произведение.

Ранее дочь Кейт Уинслет призналась, что не может смотреть «Титаник».