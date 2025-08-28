Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера рождественского фильма

Съемки семейной драмы будут проходить в Великобритании, они запланированы на конец этого года. Как отмечает Variety, ранее Уинслет никогда не выступала в качестве режиссера, однако она принимала активное участие в создании и съемках драмы «Великая», в которой сыграла фотографа Ли Миллер. В результате байопик даже был номинирован на премию BAFTA.