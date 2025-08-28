«Ангел» Victoria's Secret пришла на фестиваль в «голом» платье с разрезом до бедра

Барбара Палвин предпочла для выхода «голое» черное платье-бюстье с облегающим лифом, асимметричным кроем, кружевными деталями и разрезом до бедра. Образ дополнили босоножки с леопардовым принтом на низком каблуке. Волосы модели уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и бордовой помадой.