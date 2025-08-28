Ричмонд
«Выживать будут умнейшие»: Виталий Гогунский поддержал цензуру

Актер Гогунский порадовался появлению цензуры в русской культуре
Виталий Гогунский
Виталий ГогунскийИсточник: Legion-Media.ru

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи из «Универа», поддержал цензуру. Его цитирует kp.ru.

По словам знаменитости, ему очень нравится, как за последние три года преобразовалась наша русская культура, в частности появление цензуры.

«То есть мы едем в кадре на “Бентли” по лесу и обязательно нужно пристегнуться, потому что иначе это является неправильной пропагандой. Я за это. Почему? Потому что выживать будут умнейшие», — высказался он.

До этого артист попадал в заголовки новостей, когда в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом в плохом настроении. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

Ранее Виталий Гогунский рассказал о новом романе.