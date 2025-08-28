«Выживать будут умнейшие»: Виталий Гогунский поддержал цензуру

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи из «Универа», поддержал цензуру. Его цитирует kp.ru.
По словам знаменитости, ему очень нравится, как за последние три года преобразовалась наша русская культура, в частности появление цензуры.
«То есть мы едем в кадре на “Бентли” по лесу и обязательно нужно пристегнуться, потому что иначе это является неправильной пропагандой. Я за это. Почему? Потому что выживать будут умнейшие», — высказался он.
До этого артист попадал в заголовки новостей, когда в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом в плохом настроении. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.
