Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Орландо Блум ел раз в день для экстремального похудения

Актер Блум сильно похудел для съемок в фильме «Вес победы»

Британский актер Орландо Блум признался, что ел раз в день ради экстремального похудения. Об этом он рассказал в утреннем шоу канала ITV.

По словам Блума, нутрициолог другой звезды, Кристиана Бэйла, помог ему похудеть для роли боксера в фильме «Вес победы».

«Он перевел меня с трехразового питания на двухразовое, а то и на одноразовое», — сообщил 48-летний артист.

Кристиан Бэйл не раз радикально менял вес, худея и толстея для разных ролей. В 2004 году вышел фильм «Машинист», для съемок в котором актер похудел до 45 килограммов.