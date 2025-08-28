Орландо Блум ел раз в день для экстремального похудения

Британский актер Орландо Блум признался, что ел раз в день ради экстремального похудения. Об этом он рассказал в утреннем шоу канала ITV.
По словам Блума, нутрициолог другой звезды, Кристиана Бэйла, помог ему похудеть для роли боксера в фильме «Вес победы».
«Он перевел меня с трехразового питания на двухразовое, а то и на одноразовое», — сообщил 48-летний артист.
Кристиан Бэйл не раз радикально менял вес, худея и толстея для разных ролей. В 2004 году вышел фильм «Машинист», для съемок в котором актер похудел до 45 килограммов.