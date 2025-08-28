В центре сюжета — блестящий ресторатор Макс из Петербурга, ведущий активную светскую жизнь. Почти каждый его день состоит из веселых вечеринок, коротких романов и измен. В один прекрасный момент Марк понимает, что важнее всех мимолетных встреч и знакомств — одно большое чувство. Столкнувшись с ним однажды, Марк не захочет его лишаться.