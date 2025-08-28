Ричмонд
Данила Козловский и Паулина Андреева играют влюбленных: первые кадры

В трагикомедии «НиктоКакТы» их герои испытывают чувство, которое бывает только раз в жизни
Данила Козловский и Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»
Данила Козловский и Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «НиктоКакТы» — романтической трагикомедии с Данилой Козловским и Паулиной Андреевой в главных ролях. Сообщается, что картина станет манифестом миллениалов и увлекательной, нежной и очень современной историей. Создатель ленты Геннадий Островский писал сценарий в течении десяти лет.

В центре сюжета — блестящий ресторатор Макс из Петербурга, ведущий активную светскую жизнь. Почти каждый его день состоит из веселых вечеринок, коротких романов и измен. В один прекрасный момент Марк понимает, что важнее всех мимолетных встреч и знакомств — одно большое чувство. Столкнувшись с ним однажды, Марк не захочет его лишаться.

Данила Козловский и Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»
Данила Козловский и Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»

Для Данилы Козловского и Паулины Андреевой роли в «НиктоКакТы» станут первыми за последние три года. Актерам уже доводилось встречаться на съемочной площадке: в сериале «13 клиническая» и в фильме «Статус: Свободен».

Данила Козловский и Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»
Данила Козловский и Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»
Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»
Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»
Данила Козловский на съемках фильма «НиктоКакТы»
Данила Козловский на съемках фильма «НиктоКакТы»

Оператором фильма выступает Федор Лясс, до этого снимавший «Духless» и «Тренер» с участием Козловского. В картине также заняты Александр Робак, Александр Яценко, Анастасия Резник, Юлия Витрук, Снежана Самохина и Виктория Мокерова, являющаяся вместе с Геннадием Островским со-режиссером фильма.

Данила Козловский и Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»
Данила Козловский и Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»

Производством картины занимается компания «Русские исторические медиа» при поддержке Министерства культуры РФ.

Данила Козловский и Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»
Данила Козловский и Паулина Андреева на съемках фильма «НиктоКакТы»
Данила Козловский на съемках фильма «НиктоКакТы»
Данила Козловский на съемках фильма «НиктоКакТы»

Выход фильма «НиктоКакТы» в российский прокат запланирован на 2026 год.