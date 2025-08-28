В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «НиктоКакТы» — романтической трагикомедии с Данилой Козловским и Паулиной Андреевой в главных ролях. Сообщается, что картина станет манифестом миллениалов и увлекательной, нежной и очень современной историей. Создатель ленты Геннадий Островский писал сценарий в течении десяти лет.
В центре сюжета — блестящий ресторатор Макс из Петербурга, ведущий активную светскую жизнь. Почти каждый его день состоит из веселых вечеринок, коротких романов и измен. В один прекрасный момент Марк понимает, что важнее всех мимолетных встреч и знакомств — одно большое чувство. Столкнувшись с ним однажды, Марк не захочет его лишаться.
Для Данилы Козловского и Паулины Андреевой роли в «НиктоКакТы» станут первыми за последние три года. Актерам уже доводилось встречаться на съемочной площадке: в сериале «13 клиническая» и в фильме «Статус: Свободен».
Оператором фильма выступает Федор Лясс, до этого снимавший «Духless» и «Тренер» с участием Козловского. В картине также заняты Александр Робак, Александр Яценко, Анастасия Резник, Юлия Витрук, Снежана Самохина и Виктория Мокерова, являющаяся вместе с Геннадием Островским со-режиссером фильма.
Производством картины занимается компания «Русские исторические медиа» при поддержке Министерства культуры РФ.
Выход фильма «НиктоКакТы» в российский прокат запланирован на 2026 год.