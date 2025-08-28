В национальном мессенджере появились стикерпаки с персонажами «Союзмультфильма»

«Персонажи классических мультфильмов киностудии "Союзмультфильм" — не только часть культурного наследия, но и любимцы миллионов россиян вне зависимости от возраста, — отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм». — Их эмоции, манера движения, характерные цитаты обладают безусловной узнаваемостью, и мы рады, что благодаря нашей совместной работе с коллегами из MAX общение в мессенджере станет еще более ярким и выразительным».