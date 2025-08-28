Ричмонд
В национальном мессенджере появились стикерпаки с персонажами «Союзмультфильма»

В мессенджере MAX можно будет общаться стикерами с Пятачком, попугаем Кешей, Волком из «Ну, погоди!»

Мессенджер МАХ добавил в коллекцию анимированные 3D-стикерпаки, посвященные персонажам классических советских мультфильмов.

Первый релиз включает подборку стикеров с Пятачком из мультфильма «Винни-Пух» (1969): в стикерпаке представлены 20 анимированных изображений, каждое из которых привязано к определенному эмодзи для удобного использования в переписке.

Все изображения разработаны совместно с художниками «Союзмультфильма».

«Персонажи классических мультфильмов киностудии "Союзмультфильм" — не только часть культурного наследия, но и любимцы миллионов россиян вне зависимости от возраста, — отметила генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм». — Их эмоции, манера движения, характерные цитаты обладают безусловной узнаваемостью, и мы рады, что благодаря нашей совместной работе с коллегами из MAX общение в мессенджере станет еще более ярким и выразительным».

В ближайшее время в приложении также появятся стикерпаки с другими популярными героями студии – Кешей из сериала «Возвращение блудного попугая» (1984) и Волком из «Ну, погоди!» (1969). Стикеры рассчитаны на широкую аудиторию: как на поклонников классической анимации, так и на молодое поколение пользователей.