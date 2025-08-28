Кино принято считать универсальным языком, понятным зрителям по всему миру. Но на деле даже самые популярные голливудские фильмы сталкиваются с цензурой и порой полным запретом показа. Причины самые разные: религиозные убеждения, культурные традиции, политика или слишком смелые сцены. Собрали подборку громких кинокартин, которые стали настоящими хитами в США, но вызвали споры и ограничения в других странах.
«Матрица: Перезагрузка»
История Нео, Морфеуса и Тринити, перевернувшая представление о фантастике, казалась непоколебимым хитом. Но в Египте власти сочли сюжет о бунте людей против системы слишком опасным. Фильм был запрещен, а его копии изымались.
Причина заключалась не только в философии картины, но и в религиозных ассоциациях. Местные цензоры утверждали, что «Матрица: Перезагрузка» может подрывать веру и внушать «опасные идеи» молодежи. Дополнительно к запрету привели и сцены насилия.
«Борат»
Эпатажный псевдодокументальный фильм Саши Барона Коэна вызвал настоящую бурю эмоций. По сюжету «Бората» казахстанский журналист путешествует по США и встречается с разными людьми. В Казахстане картину сочли оскорбительной для национальной культуры, но полностью запрещать не стали.
Иронично, что хотя обсуждение запрета в стране было активным, это лишь усилило интерес к Казахстану в мировых СМИ и даже положительно повлияло на туризм. Фильм все же запретили в Беларуси, Иордании, Кувейте, Бахрейне, Омане и Катаре.
«Темный рыцарь»
Трилогия Кристофера Нолана завоевала сердца зрителей по всему миру, но во втором фильме в Китае возникли ограничения. Официально фильм признали противоречащим культурным ценностям страны.
По мнению критиков, одна из причин — образ китайского мафиози. Страна не захотела ассоциироваться с криминальным миром и предпочла убрать фильм с экранов. Кроме того, в картине снимался актер Эдисон Чен, который незадолго до премьеры оказался в крупном скандале на родине и был вынужден покинуть страну.
«Список Шиндлера»
Фильм Стивена Спилберга считается одной из самых сильных картин о Холокосте. Но в Индонезии, Ливане, Малайзии и ряде арабских стран он оказался запрещен из-за сцен наготы. Такое решение вызвало шквал критики в мире.
Сам Спилберг был возмущен этим решением. В одном из интервью он отметил, что хотел, чтобы фильм помог решить проблемы, а не стал причиной запрета.
«Голодные игры»
История Китнисс Эвердин и суровая действительность Панема оказалась под запретом в Китае и Вьетнаме. В этих странах посчитали, что фильм слишком жесток, и детям не стоит смотреть, как юные герои сражаются за жизнь.
В Таиланде фильм также запретили, но уже по другой причине: студенты начали использовать жест сойки-пересмешницы во время протестов против властей.