Кино принято считать универсальным языком, понятным зрителям по всему миру. Но на деле даже самые популярные голливудские фильмы сталкиваются с цензурой и порой полным запретом показа. Причины самые разные: религиозные убеждения, культурные традиции, политика или слишком смелые сцены. Собрали подборку громких кинокартин, которые стали настоящими хитами в США, но вызвали споры и ограничения в других странах.