Запрещено к показу: голливудские хиты, которые не пустили в кинотеатры мира

Голливудские блокбастеры порой сталкиваются с запретами и цензурой, о которых зрители даже не догадываются, и некоторые культовые фильмы так и не добрались до экранов в разных странах
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Темный рыцарь
Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Кино принято считать универсальным языком, понятным зрителям по всему миру. Но на деле даже самые популярные голливудские фильмы сталкиваются с цензурой и порой полным запретом показа. Причины самые разные: религиозные убеждения, культурные традиции, политика или слишком смелые сцены. Собрали подборку громких кинокартин, которые стали настоящими хитами в США, но вызвали споры и ограничения в других странах. 

«Матрица: Перезагрузка»

Кадр из фильма Матрица: Перезагрузка
Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка»Источник: Legion-Media.ru

История Нео, Морфеуса и Тринити, перевернувшая представление о фантастике, казалась непоколебимым хитом. Но в Египте власти сочли сюжет о бунте людей против системы слишком опасным. Фильм был запрещен, а его копии изымались.

Причина заключалась не только в философии картины, но и в религиозных ассоциациях. Местные цензоры утверждали, что «Матрица: Перезагрузка» может подрывать веру и внушать «опасные идеи» молодежи. Дополнительно к запрету привели и сцены насилия.

«Борат»

Кадр из фильма Борат
Кадр из фильма «Борат»

Эпатажный псевдодокументальный фильм Саши Барона Коэна вызвал настоящую бурю эмоций. По сюжету «Бората» казахстанский журналист путешествует по США и встречается с разными людьми. В Казахстане картину сочли оскорбительной для национальной культуры, но полностью запрещать не стали.

Иронично, что хотя обсуждение запрета в стране было активным, это лишь усилило интерес к Казахстану в мировых СМИ и даже положительно повлияло на туризм. Фильм все же запретили в Беларуси, Иордании, Кувейте, Бахрейне, Омане и Катаре.

«Темный рыцарь»

Кадр из фильма Темный рыцарь
Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Трилогия Кристофера Нолана завоевала сердца зрителей по всему миру, но во втором фильме в Китае возникли ограничения. Официально фильм признали противоречащим культурным ценностям страны.

По мнению критиков, одна из причин — образ китайского мафиози. Страна не захотела ассоциироваться с криминальным миром и предпочла убрать фильм с экранов. Кроме того, в картине снимался актер Эдисон Чен, который незадолго до премьеры оказался в крупном скандале на родине и был вынужден покинуть страну.

«Список Шиндлера»

Кадр из фильма Список Шиндлера
Кадр из фильма «Список Шиндлера»

Фильм Стивена Спилберга считается одной из самых сильных картин о Холокосте. Но в Индонезии, Ливане, Малайзии и ряде арабских стран он оказался запрещен из-за сцен наготы. Такое решение вызвало шквал критики в мире.

Сам Спилберг был возмущен этим решением. В одном из интервью он отметил, что хотел, чтобы фильм помог решить проблемы, а не стал причиной запрета.

«Голодные игры»

Кадр из фильма Голодные игры
Кадр из фильма «Голодные игры»

История Китнисс Эвердин и суровая действительность Панема оказалась под запретом в Китае и Вьетнаме. В этих странах посчитали, что фильм слишком жесток, и детям не стоит смотреть, как юные герои сражаются за жизнь.

В Таиланде фильм также запретили, но уже по другой причине: студенты начали использовать жест сойки-пересмешницы во время протестов против властей. 