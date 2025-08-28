Кустурице вручили награду «Великий мастер мирового кино»

«Награда призвана укрепить международный престиж “Москино” как единого и влиятельного центра притяжения кинематографистов со всего мира. Она присуждается легендарным режиссерам, актерам, сценаристам и операторам, чье творчество повлияло на развитие мирового киноискусства. Как получатель награды Эмир Кустурица получил официальное предложение — рассмотреть возможность съемок фильма в кинопарке “Москино”», — сообщили организаторы.