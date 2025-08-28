Ричмонд
Дженнифер Кулидж: как актриса с самоиронией покорила Голливуд

Она всегда умела смеяться над собой и превращать неудачи в шутку. Дженнифер Кулидж доказала, что харизма и самоирония способны открыть двери даже в самый закрытый Голливуд
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Дженнифер Кулидж в сериале Белый лотос
Дженнифер Кулидж в сериале «Белый лотос»

Эта актриса ворвалась в массовую культуру как «мама Стифлера» из «Американского пирога» и навсегда осталась в памяти поклонников «Блондинки в законе» в роли добродушной Полин. Но за образами комедийных див скрывается куда более интересная и непредсказуемая личность. Дженнифер Кулидж — женщина, которая умеет удивлять и в кино, и в жизни.

Голливудский путь без быстрых побед

Кулидж родилась в Бостоне и с детства мечтала стать актрисой, но путь оказался длиннее, чем казалось. Первые годы в Голливуде она зарабатывала на жизнь мелкими ролями и эпизодами, ее имя долго оставалось в тени.

Дженнифер Кулидж в фильме Пришелец с другой планеты
Дженнифер Кулидж в фильме «Пришелец с другой планеты»

Изначально ей представлялось, что она будет драматической актрисой. Она даже мечтала стать следующей Мэрил Стрип. В одном из интервью признавалась, что с трудом понимает, как оказалась в комедии, ведь никто никогда не считал ее смешной.

Королева комедийного камео

До «Белого лотоса» ее знали в первую очередь по второстепенным, но ярким ролям. «Американский пирог» сделал ее символом дерзкой женственности, а «Блондинка в законе» подарила еще один культовый образ.

Дженнифер Кулидж в фильме Блондинка в законе
Дженнифер Кулидж в фильме «Блондинка в законе»

При этом Дженнифер признавалась: многие годы она боялась, что зрители навсегда будут видеть в ней лишь комедийное клише. Она пыталась отказаться от некоторых подобных ролей, но потом решила: если публика смеется — значит, это тоже победа.

Неожиданные увлечения и выходки

Кулидж известна своим своеобразным чувством юмора. Она любит разыгрывать друзей и коллег, и однажды даже призналась, что ради шутки представлялась другим именем на вечеринках, чтобы послушать, что люди думают о ней «настоящей».

А еще у нее слабость к странным коллекциям: Дженнифер собирает старинные украшения и винтажные аксессуары, которые нередко носят ее героини. Иногда в кадре можно заметить вещь прямо из ее гардероба.

Дженнифер Кулидж
Дженнифер КулиджИсточник: Legion-Media.ru

Голос, который узнают с первого слова

Ее фирменный низкий и слегка хрипловатый голос — отдельная визитка. Неслучайно Кулидж часто приглашают на озвучку мультфильмов: ее тембр звучит одновременно смешно и уютно.

Кстати, именно голос помог ей пробиться в комедийные шоу в начале карьеры. В стендапе она часто играла с интонацией, и публика влюблялась в ее умение превращать простую реплику в миниатюру.

Роли, написанные только для нее

Дженнифер Кулидж в сериале Две девицы на мели
Дженнифер Кулидж в сериале «Две девицы на мели»

Как удивительна бывает жизнь: в начале карьеры сражаешься за каждую роль, а потом героинь начинают писать специально под тебя. Это не понаслышке известно Дженнифер Кулидж. В 2011 году она начала сниматься в сериале «Две девицы на мели», где сыграла мигрантку из Польши Софи Кучински. Персонаж был написан специально под актрису.

Хороший друг Кулидж Майк Уайт даже придумал для нее целый сериал задолго до успеха «Белого лотоса». Проект под рабочим названием Saint Patsy должен был стать драмеди о недооцененной актрисе, которая убеждена, что ее бывший планирует убийство. Но студии усомнились, что Кулидж потянет такую роль, и шоу так и не увидело свет. Сам Уайт позже признавался, что это лучший сценарий, который он писал.

Чуть не отказалась от «Белого лотоса»

Кто бы мог подумать, что популярный сериал мог выйти без яркой Тани в исполнении Кулидж. Майк Уайт работал над «Белым лотосом» в разгар пандемии коронавируса и настоял, чтобы в проекте участвовала его подруга.

Том Холландер и Дженнифер Кулидж в сериале Белый лотос
Том Холландер и Дженнифер Кулидж в сериале «Белый лотос»

Однако Дженнифер тогда была настолько напугана происходящим, что боялась выходить из дома, ни то, чтобы лететь на Гавайи для съемок. Друзья и семья смогли ее переубедить. Позже она призналась: никогда бы не простила себе отказ от роли, которая возродила ее карьеру и принесла престижные награды.