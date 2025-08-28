Как удивительна бывает жизнь: в начале карьеры сражаешься за каждую роль, а потом героинь начинают писать специально под тебя. Это не понаслышке известно Дженнифер Кулидж. В 2011 году она начала сниматься в сериале «Две девицы на мели», где сыграла мигрантку из Польши Софи Кучински. Персонаж был написан специально под актрису.