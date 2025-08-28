Многие знают венесуэльскую актрису и модель Патрисию Веласкес именно по образу Анк-су-намун из фильмов «Мумия» (1999) и «Мумия возвращается» (2001). Ее героиня — роковая наложница фараона, способная манипулировать воплощением вселенского зла, но не до конца понимающая собственные чувства. В жизни у Патрисии мало общего со своей экранной ролью. Рассказываем, что известно об артистке сегодня и в каких еще фильмах ее можно увидеть.