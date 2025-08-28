Многие знают венесуэльскую актрису и модель Патрисию Веласкес именно по образу Анк-су-намун из фильмов «Мумия» (1999) и «Мумия возвращается» (2001). Ее героиня — роковая наложница фараона, способная манипулировать воплощением вселенского зла, но не до конца понимающая собственные чувства. В жизни у Патрисии мало общего со своей экранной ролью. Рассказываем, что известно об артистке сегодня и в каких еще фильмах ее можно увидеть.
Первый успех
Патрисия родилась 31 января 1971 года в Маракайбо, Венесуэла. Семья не была богатой, но родители постарались дать дочери хорошее образование. В юности она увлекалась танцами, а в 17 лет подписала первый контракт с модельным агентством.
В 1989 году участвовала в конкурсе «Мисс Венесуэла» и заняла седьмое место, но этого хватило, чтобы заявить о себе в мире моды. Вскоре Патрисия начала работать с ведущими брендами, появляться на обложках Vogue, Bazaar и Marie Claire, а также сниматься для каталога Victoria’s Secret. Она много путешествовала и стала первой южноамериканской топ-моделью в Нью-Йорке.
В 1997 году Веласкес решила, что подиум остался позади, и взялась за актерское мастерство. К тому времени она уже успела попробовать себя в небольшой актерской роли — она снялась в клипе на песню Breaking the Girl американской рок-группы Red Hot Chili Peppers.
Прорыв с «Мумией»
Дебют на экране состоялся в приключенческом фильме «Ягуар» с Жаном Рено и Патриком Брюэлем. Картина имела комедийный тон, но Патрисия согласилась на роль, потому что в ней затрагивались темы защиты Амазонки и прав местных жителей. Затем последовал фильм ужасов «Беовульф» Грэма Бейкера, который зрители приняли прохладно, зато вскоре случился настоящий прорыв.
Роль Анк-су-намун в «Мумии» принесла Патрисии мировую известность. Ее героиня — наложницы фараона Сети I, влюбленная в его жрица Имхотепа, — стала одним из самых запоминающихся образов франшизы. Золотое покрытие и сложный рисунок на теле требовали от гримеров более четырех часов работы, а от актрисы — немалой выдержки.
Никто не ожидал, что картина превратится из низкобюджетного хоррора в мировую сенсацию. Уже через два года Патрисия вернулась к своей роли в сиквеле «Мумия возвращается», окончательно закрепив успех в Голливуде.
Жизнь после славы
После «Мумии» Веласкес продолжила активно сниматься. Среди ее работ — фильмы «Охотники за разумом», «Грубая сила», «Злое», «Проклятие плачущей». На телевидении она появилась в сериалах «Задержка в развитии», «Фидель», «Дурнушка», а также участвовала в модельных реалити-шоу в качестве судьи. Не ограничиваясь экраном, актриса пробовала себя и в театре.
В 2002 году Патрисия основала фонд Wayuu Taya, который помогает коренному народу ваяу в Венесуэле и Колумбии. Год спустя ЮНЕСКО присвоило ей почетное звание «Посол мира» за вклад в защиту прав человека.
Актриса воспитывает дочь Майю. В 2003 году она выпустила автобиографию «Ходи прямо», где рассказала о трудностях модельного бизнеса и поисках себя.
В 2024 году Патрисия призналась, что готова снова сыграть Анк-су-намун, если выйдет продолжение «Мумии». Она уверена, что сможет по-новому раскрыть образ, который сделал ее знаменитой.