Политический триллер «Кремлевский волшебник» уже завершен и готовится к прокату. Картина снята по мотивам романа Джулиано да Эмполи, который в свое время вызвал широкий резонанс в Европе. Режиссером выступил Оливье Ассаяс, а одну из ключевых ролей исполнил Джуд Лоу — он воплотил на экране образ молодого Владимира Путина.
В статье рассказываем, когда состоится премьера фильма, где проходили съемки, кто вошел в актерский состав и какие детали сюжета раскрыты создателями.
Когда выйдет фильм «Кремлевский волшебник»: последние новости
Премьера политического триллера «Кремлевский волшебник» назначена на 31 августа 2025 года — именно в этот день картина будет впервые показана в конкурсной программе 82-го Венецианского кинофестиваля. Режиссером выступил француз Оливье Ассаяс, а сценарий он написал в соавторстве с Эммануелем Каррере.
Фильм создан по книге Джулиано да Эмполи, вышедшей во Франции в 2022 году и ставшей литературной сенсацией. Роман не только получил Гран-при Французской академии и вошел в шорт-лист Гонкуровской премии, но и был переведен на десятки языков. Теперь его история впервые обретает экранное воплощение.
После фестивальной премьеры ожидается международный прокат. Точные даты релиза в разных странах продюсеры пока не раскрывают, однако уже подтверждено, что фильм выйдет в широкий кинопрокат осенью 2025 года.
Где проходили съемки фильма «Кремлевский волшебник»
Съемки политического триллера прошли в Латвии, в том числе в Риге.
Этот выбор объясняется сразу двумя причинами: городская архитектура подходит для воссоздания атмосферы 1990-х, а само производство здесь обходится дешевле, чем в других странах Европы.
Кто снимается в фильме «Кремлевский волшебник»
Роль молодого Владимира Путина исполнил британский актер Джуд Лоу. В одном из интервью он признавался, что испытывал трепет перед этой задачей, и сравнил ее с восхождением на Эверест: «Каждый раз я будто стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: „О Боже, что я сказал?“ Именно так я часто себя чувствую, когда говорю „да“. Я думал: „О Боже, как я это сделаю?“ Но в любом случае это уже мне решать».
Лоу добавил, что его привлекают сложные роли, которые требуют выхода за пределы привычного как в физическом, так и в эмоциональном плане. По словам актера, с возрастом ему стало легче принимать такие вызовы.
Издание The Daily News отмечало, что эта роль может стать ключевой в карьере Джуда Лоу. Напомним, ранее он уже снимался в картине «Враг у ворот» (2001), где критики сочли его игру «малоубедительной». С тех пор прошло более двадцати лет, и сам актер, и его новые партнеры по проекту явно подошли к материалу с большим опытом.
Еще одного ключевого героя фильма — политтехнолога Вадима Баранова, прототипом которого считают Владислава Суркова, — сыграл Пол Дано. Его персонаж становится центральной фигурой повествования.
В фильме также снялась обладательница «Оскара» Алисия Викандер: ей досталась роль Ксении, в которую влюблен Баранов. Среди других актеров — Зак Галифианакис, Том Стерридж, Джеффри Райт, Уилл Кин, Мэттью Баунсгард и Магне Брэкке.
Содержание фильма «Кремлевский волшебник»
Действие политического триллера разворачивается в начале 1990-х годов — в России времен после распада СССР. Молодой телепродюсер Вадим Баранов неожиданно становится политтехнологом еще неизвестного тогда сотрудника КГБ — Владимира Путина.
Постепенно Баранов оказывается в эпицентре формирования новой России: он превращает государство в подобие массового шоу, где правда и пропаганда пересекаются, а он сам диктует политический ритм. Единственной личностью, неподвластной его влиянию, остается Ксения — свободная, яркая женщина, которой он искренне увлекся.
Позже, спустя годы, Баранов уходит в тень и ведет закрытый образ жизни. Однако отступление не означает молчание: он открывается эксклюзивно, рассказывая о власти, и о цене, которую ему пришлось заплатить в 90-е.