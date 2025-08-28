Молодая возлюбленная актера Жидкова публично обратилась к нему: «Я буду рядом»

Молодая возлюбленная Ивана Жидкова публично поздравила актера с 42-летием, выложив фото с ним в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Мария Чередниченко призналась имениннику в любви.
«Моя любовь, с твоим праздником. Будь самым счастливым, а я буду рядом», — написала артистка.
Звезда сериала «Солдаты» перестала скрывать свой роман летом 2022 года. По словам Жидкова, 17-летняя разница в возрасте их не смущает и никак не влияет на отношения. Девушка легко смогла найти общий язык с детьми актера от предыдущих браков. В сети многие раскритиковали артиста за очередной «мимолетный роман», но он не обращает внимания на подобные комментарии, как и его возлюбленная. Жидков верит, что они создадут крепкую семью, поскольку им легко и комфортно вместе.
Чередниченко недавно ответила на частый вопрос от подписчиков, когда у них будет свадьба. Актриса призналась, что они по-разному представляют себе это торжество, поэтому не будут его устраивать. Возлюбленная артиста также рассказала, что пока они не планируют общего ребенка. Она хочет стать матерью, но позже.
У Жидкова уже есть двое детей: дочь Мария от артистки Татьяны Арнтгольц и сын Степан от модели Лилии Соловьевой.
