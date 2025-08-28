Игравший Путина актер Грачев: Джуд Лоу смог передать взгляд президента РФ

«По-моему, в этом кадре Джуду Лоу удалось передать характерные черты образа президента, особенно вот того периода. И, мне кажется, эти черты до сих пор сохраняются, характерная мимика, такой взгляд, как у человека, который все про вас понял. Тут Джуд Лоу — великий волшебник», — сказал он.