Игравший Путина актер Грачев: Джуд Лоу смог передать взгляд президента РФ

Британскому актеру Джуду Лоу удалось передать характерные черты образа президента РФ Владимира Путина, отметил в разговоре с aif.ru известный «двойник» российского лидера, резидент Comedy Club Дмитрий Грачев, оценивая новый кадр из голливудского фильма «Кремлевский волшебник».
В кадре запечатлены Путин в исполнении Джуда Лоу рядом с политтехнологом Вадимом Барановым в исполнении Пола Дано.
«По-моему, в этом кадре Джуду Лоу удалось передать характерные черты образа президента, особенно вот того периода. И, мне кажется, эти черты до сих пор сохраняются, характерная мимика, такой взгляд, как у человека, который все про вас понял. Тут Джуд Лоу — великий волшебник», — сказал он.
Ранее в беседе с aif.ru Грачев поделился мнением, что передать в фильме взгляд и образ российского президента очень сложно.
Политический триллер «Кремлевский волшебник» снят режиссером Оливье Ассаясом по одноименному бестселлеру Джулиано да Эмполи. Главные роли в фильме исполняют Джуд Лоу, Алисия Викандер и Пол Дано. Премьера картины состоится 31 августа на Венецианском кинофестивале.
Сюжет фильма разворачивается в России в 1990-х. Главным героем ленты является молодой телепродюсер Вадим Баранов, который неожиданно становится политтехнологом бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина. Считается, что прообразом Баранова стал Владислав Сурков, экс-помощник Путина.