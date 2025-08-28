Звезда «Игры престолов» предостерегла детей-актеров «Гарри Поттера» от ранней славы

Софи Тернер дала совет новым актерам перезапуска «Гарри Поттера». 29-летней артистке было 13 лет, когда она дебютировала в роли Сансы Старк в «Игре престолов». В недавнем интервью Flaunt Magazine Софи рассказала о своем опыте съемок и славы в подростковом возрасте.
Трем актерам, исполняющим главные роли в сериале по «Гарри Поттеру», от 11 до 12 лет.
«Я смотрю на детей, которые вот-вот пойдут в новую школу Гарри Поттера, и мне хочется обнять их и сказать: “Послушайте, все будет хорошо, но не приближайтесь к социальным сетям. Оставайтесь друзьями со своими школьными друзьями, продолжайте жить дома с семьей, убедитесь, что ваши родители присматривают за вами. Так важно иметь что-то стабильное рядом с большими безумными вещами, которые вы делаете”», — отметила Тернер.
Софи добавила, что рост популярности социальных сетей негативно сказался на ее карьере, когда она была молодой актрисой, поэтому у нее есть особое мнение о том, во что ввязываются Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.
«Социальные сети стали по-настоящему популярными после того, как я начала сниматься в “Игре престолов”, так что у меня было пару лет тишины и покоя, а потом мне пришлось приспосабливаться. Это так сильно повлияло на мое психическое здоровье, что я даже не могу вам передать. Это несколько раз чуть не разрушило меня», — призналась Софи.
