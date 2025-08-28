Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Игры престолов» предостерегла детей-актеров «Гарри Поттера» от ранней славы

Актриса Софи Тернер призналась, что подростковая слава уничтожила ее
Актеры Арабелла Стэнтон, Доминик МакЛафлин и Аластер Стоут
Актеры Арабелла Стэнтон, Доминик МакЛафлин и Аластер Стоут

Софи Тернер дала совет новым актерам перезапуска «Гарри Поттера». 29-летней артистке было 13 лет, когда она дебютировала в роли Сансы Старк в «Игре престолов». В недавнем интервью Flaunt Magazine Софи рассказала о своем опыте съемок и славы в подростковом возрасте.

Трем актерам, исполняющим главные роли в сериале по «Гарри Поттеру», от 11 до 12 лет.

«Я смотрю на детей, которые вот-вот пойдут в новую школу Гарри Поттера, и мне хочется обнять их и сказать: “Послушайте, все будет хорошо, но не приближайтесь к социальным сетям. Оставайтесь друзьями со своими школьными друзьями, продолжайте жить дома с семьей, убедитесь, что ваши родители присматривают за вами. Так важно иметь что-то стабильное рядом с большими безумными вещами, которые вы делаете”», — отметила Тернер.

Софи добавила, что рост популярности социальных сетей негативно сказался на ее карьере, когда она была молодой актрисой, поэтому у нее есть особое мнение о том, во что ввязываются Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут.

«Социальные сети стали по-настоящему популярными после того, как я начала сниматься в “Игре престолов”, так что у меня было пару лет тишины и покоя, а потом мне пришлось приспосабливаться. Это так сильно повлияло на мое психическое здоровье, что я даже не могу вам передать. Это несколько раз чуть не разрушило меня», — призналась Софи.

Ранее Софи Тернер объяснила, почему никогда не уедет из Великобритании.