Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сломала каблук и упала с лестницы в Нью-Йорке. Фото опубликованы на сайте Page Six.
Папарацци подловили знаменитость во время съемок фильма «Дьявол носит Prada 2», которые начались еще в июле. На снимках видно, как актриса падает с лестницы. По информации журналистов, артистка потеряла равновесие из-за сломанного каблука на туфлях Valentino.
Знаменитость была одета в полосатый топ, черную миди-юбку, солнцезащитные очки с желтыми стеклами и ожерелье. В руке она держала булку.
Ранее сообщалось, как в продолжении «Дьявол носит Prada» покажут похороны одного из героев.