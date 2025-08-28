Энн Хэтэуэй сломала каблук и упала с лестницы в Нью-Йорке

Папарацци подловили знаменитость во время съемок фильма «Дьявол носит Prada 2», которые начались еще в июле. На снимках видно, как актриса падает с лестницы. По информации журналистов, артистка потеряла равновесие из-за сломанного каблука на туфлях Valentino.