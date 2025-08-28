Ричмонд
Энн Хэтэуэй сломала каблук и упала с лестницы в Нью-Йорке

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй сломала каблук и упала с лестницы в Нью-Йорке. Фото опубликованы на сайте Page Six.

Папарацци подловили знаменитость во время съемок фильма «Дьявол носит Prada 2», которые начались еще в июле. На снимках видно, как актриса падает с лестницы. По информации журналистов, артистка потеряла равновесие из-за сломанного каблука на туфлях Valentino.

Знаменитость была одета в полосатый топ, черную миди-юбку, солнцезащитные очки с желтыми стеклами и ожерелье. В руке она держала булку.

Ранее сообщалось, как в продолжении «Дьявол носит Prada» покажут похороны одного из героев.