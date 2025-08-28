Марина Федункив рассказала, как изменилась ее жизнь с рождением сына

Она также призналась, что ей до сих пор сложно расставаться с сыном из-за работы: «Самое сложное — это расставаться с ребенком, когда еду на съемки или встречи. Мамы меня поймут — мыслями я все равно рядом с сыном. А то, от чего поет сердце, — это его улыбка. За нее я готова простить и бессонные ночи, и капризы (смеется)».