Ставшая матерью в 38 лет Настя Задорожная снялась в бикини с подросшей дочерью

Актриса, певица Анастасия Задорожная снялась в бикини. Она сидела с подросшей дочерью на берегу океана и показала этот кадр подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Звезда отметила, что не собирается публиковать идеальные картинки.
«Идеальной фотокарточки у океана не будет. Ее нет. Все, что меня волнует, как бы барыню не накрыло волной, поскольку океан нам нравится больше голубой “жижи” у дома», — высказалась артистка.
Знаменитость рассказывала, что ее ребенок проходит курсы по самоспасению на воде. Она показывала в соцсетях кадры с занятий, которые многих привели в ужас. Однако, по словам Задорожной, дочь постоянно находится под контролем специалиста и с ней ничего плохого не может случиться. В итоге девочка научится две минуты держаться на воде, если произойдет какая-то внештатная ситуация.
В 2020 году звезда вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова, с которым познакомилась в самолете. В том же году влюбленные переехали во Флориду, где по-прежнему живут. Осенью 2022 года, поздравляя супруга с годовщиной свадьбы, звезда пожелала, чтобы у них было будущее. Актриса призналась, что очень хочет детей и большую семью. А 11 мая 2024 года рассекретила свою беременность.