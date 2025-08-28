Анна Старшенбаум показала повзрослевшего сына от звезды «Диверсанта»

Старшенбаум и Бардуков были женаты восемь лет, они официально развелись в 2017 году. Актриса признавалась в личном блоге, что продолжает по-дружески общаться с бывшим мужем, потому что они вместе растят ребенка. Знаменитость находит в этом только позитивные для всех моменты. Экс-супруги не настаивают, чтобы сын шел по их стопам. По словам Бардукова, он с бывшей женой дает Ивану возможность попробовать себя в разных направлениях и не ограничивает список профессий. Актер надеется, что мальчик сделает правильный выбор, о котором не будет жалеть во взрослой жизни.