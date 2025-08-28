Анна Старшенбаум показала повзрослевшего сына от звезды «Диверсанта»

Актриса Анна Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды «Диверсанта» Алексея Бардукова. Артистка рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 13-летний Иван прилетел к ней в Сочи, где она живет с мужем и младшим ребенком. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Старший прилетел… Наклонился, чтоб обнять», — отметила знаменитость.
Старшенбаум и Бардуков были женаты восемь лет, они официально развелись в 2017 году. Актриса признавалась в личном блоге, что продолжает по-дружески общаться с бывшим мужем, потому что они вместе растят ребенка. Знаменитость находит в этом только позитивные для всех моменты. Экс-супруги не настаивают, чтобы сын шел по их стопам. По словам Бардукова, он с бывшей женой дает Ивану возможность попробовать себя в разных направлениях и не ограничивает список профессий. Актер надеется, что мальчик сделает правильный выбор, о котором не будет жалеть во взрослой жизни.
В 2022 году звезда перестала скрывать роман с бизнесменом Даниилом Наумовым. А 11 февраля 2024 года актриса родила от возлюбленного сына Эрика. По словам звезды, избранник смог найти подход к ее первенцу и выстроить с ним дружеские отношения.
