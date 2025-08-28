Ричмонд
Чулпан Хаматова впервые за долгое время показала младшую дочь

Актриса поделилась кадрами с 15-летней дочерью

Чулпан Хаматова опубликовала в личном блоге совместное видео с 15-летней Ией. На кадрах актриса с дочерью вместе читают стихотворение «Утро — вечер» Юрия Левитанского.

Чулпан Хаматова с дочерью Ией, фото: соцсети
Ия также разместила видео в своем блоге и подписала его: «Люблю тебя, самая лучшая мама».

Ия, дочь Чулпан Хаматовой, фото: соцсети
Напомним, Ия — младшая дочь Чулпан Хаматовой от режиссера Александра Штейна. У актрисы также есть 23-летняя дочь Арина, родившаяся в первом браке с актером Иваном Волковым, и 22-летняя приемная дочь Ася.

В 2022 году Хаматова покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине. Она переехала в Латвию, где играет в местных театрах и гастролирует по европейским странам.

Ранее стало известно, что уехавшие из РФ Чулпан Хаматова и Мария Машкова выступят на одной сцене в Польше.