СМИ: у сына Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание

SHOT: у сына Михаила Ефремова обострился рассеянный склероз
Николай Ефремов
Николай ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

У сына Михаила Ефремова Николая обострилось хроническое заболевание после падения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Ефремов-младший страдает от новых приступов рассеянного склероза. Утверждается, что мужчина практически не выходит из дома и ведет затворнический образ жизни. Из-за состояния здоровья сыну артиста необходим постоянный присмотр. Также, как отмечает Shot, Николаю рекомендуются прогулки на свежем воздухе. Им препятствует астма мужчины и множество аллергических проявлений.

Артист был госпитализирован 30 июня 2023 года после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию.

16 июля сообщалось, что Николаю Ефремову установили спицы на локтевую кость. Источник в больнице также рассказывал, что Ефремов грубит медперсоналу, ругается и препятствует своему же лечению. В конце июля Ефремову стало лучше, и артиста перевели из реанимации в травматологию.

Ранее сообщалось, что в санатории Кисловодска, где лечится Михаил Ефремов, раскупили все номера.