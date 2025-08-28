СМИ: у сына Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание

Артист был госпитализирован 30 июня 2023 года после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию.