Нино Нинидзе в мини-юбке пришла на премьеру с женихом

Сериал «Виноград» рассказывает о московском топ-менеджере Егоре Антонове. По сюжету тесть и по совместительству начальник мужчины узнает об интрижке зятя со стажеркой. Отец жены героя принимает решение уволить его и рассказать обо всем дочери. Позже Антонов становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, но принимает решение заняться проектом. Он возвращается на родину спустя 20 лет и старается начать жизнь с чистого листа. Эксклюзивная премьера проекта состоится 1 сентября в онлайн-кинотеатре KION.