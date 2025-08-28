Ричмонд
Нино Нинидзе в мини-юбке пришла на премьеру с женихом

Актриса Нино Нинидзе в мини-юбке снялась с женихом Михаилом Кремером

Актриса Нино Нинидзе в мини-юбке появилась на публике с женихом Михаилом Кремером. Фото «Газете.Ru» предоставила пресс-служба KION.

Нино Нинидзе и Михаил Кремер / фото: пресс-служба
Нино Нинидзе и Михаил Кремер / фото: пресс-служба

Знаменитости посетили премьеру лирической комедии «Виноград», которая состоялась 27 августа в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION в Москве. Актриса появилась на закрытом мероприятии в сером мини-юбке, белом джемпере, коричневом кожаном плаще и бордовых остроносых туфлях. Она добавила к образу золотую цепь и анклет. Возлюбленный знаменитости выбрал коричневую замшевую куртку, серые широкие брюки и ботинки.

Среди гостей премьеры также были Павел Прилучный и Зепюр Брутян, Софья Синицына, Алла Михеева, Елена Старостина, Никита Панфилов и другие звезды.

Сериал «Виноград» рассказывает о московском топ-менеджере Егоре Антонове. По сюжету тесть и по совместительству начальник мужчины узнает об интрижке зятя со стажеркой. Отец жены героя принимает решение уволить его и рассказать обо всем дочери. Позже Антонов становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, но принимает решение заняться проектом. Он возвращается на родину спустя 20 лет и старается начать жизнь с чистого листа. Эксклюзивная премьера проекта состоится 1 сентября в онлайн-кинотеатре KION.

Ранее Нино Нинидзе высмеяла слухи о свадьбе.