Жена Константина Эрнста посетила с тремя детьми Третьяковскую галерею

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста привела троих детей в Третьяковскую галерею. Актриса Софья Эрнст с дочерями и сыном посетили экскурсию по выставке «Борис Кустодиев». Звезда поделилась кадрами из галереи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Артистка отмечала, что с малых лет приобщает Эрику, Киру и Льва к искусству. По словам знаменитости, дети достойно ведут себя в музеях и задают вопросы экскурсоводам.
Софья Заика (в девичестве. — «Газета.Ru») официально стала женой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.
Их старшая девочка Эрика родилась в 2016 году, младшая Кира в 2017 году, а сын Лев в 2020 году. Дети пары впервые появились на публике в 2023 году, они побывали с родителями в Кремле. В тот день президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, съемки которой проходили на борту Международной космической станции (МКС).
