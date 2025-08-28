Модели и легенды кино на дорожке
Вечером 27 августа состоялось открытие 82-го Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке в роскошных нарядах блистали знаменитости, среди которых были Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Нуми Рапас, Хайди Клум с дочерью Лени и многие другие.
В ближайшие десять дней итальянский остров Лидо будет принимать самых известных и талантливых кинопрофессионалов со всего мира, а по красной дорожке, ведущей к Дворцу кино (Palazzo del Cinema), продефилирует множество звезд в эффектных нарядах.
Открыла фестиваль картина «Благодать» итальянского режиссера Паоло Соррентино. Главную роль в эмоциональной драме о кризисе среднего возраста исполнил любимый актер постановщика Тони Сервилло.
На красную дорожку выходили не только кинозвезды, но и именитые режиссеры. Вместе на церемонии открытия появились легенды мирового кино: Френсис Форд Коппола и Вернер Херцог, в этом году получивший почетную награду фестиваля.
В состав венецианского жюри в 2025 году вошли Александр Пэйн, актрисы Чжао Тао и Фернанда Торрес и режиссеры Маура Дельперо, Мохаммад Расулоф, Кристиан Мунджиу и Стефан Бризе.
Среди фильмов, премьеры которых состоятся на кинофестивале, «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Бугония» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Джесси Племонсом в главных ролях, «Джей Келли» Ноа Баумбака, «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша и драма Луки Гуаданьино «После охоты» с Джулией Робертс.
В Венеции также покажут свои фильмы Кэтрин Бигелоу, Пьетро Марчелло, Франсуа Озон, Пак Чхан-ук, Гас Ван Сент, София Коппола.
Венецианский кинофестиваль 2025 года пройдет с 27 августа по 6 сентября.