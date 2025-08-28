Ричмонд
Кейт Бланшетт

Роскошные Бланшетт, Суинтон, Клум: как прошло открытие Венецианского фестиваля 2025

Любуемся нарядными звездами на красной дорожке кинофестиваля в Венеции и изучаем программу смотра

Модели и легенды кино на дорожке

Вечером 27 августа состоялось открытие 82-го Венецианского кинофестиваля. На красной дорожке в роскошных нарядах блистали знаменитости, среди которых были Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Нуми Рапас, Хайди Клум с дочерью Лени и многие другие.

В ближайшие десять дней итальянский остров Лидо будет принимать самых известных и талантливых кинопрофессионалов со всего мира, а по красной дорожке, ведущей к Дворцу кино (Palazzo del Cinema), продефилирует множество звезд в эффектных нарядах.

Нуми Рапас
Нуми РапасИсточник: Legion-Media.ru
Тильда Суинтон
Тильда СуинтонИсточник: Legion-Media.ru
Фернанда Торрес
Фернанда ТорресИсточник: Legion-Media.ru
Хайди Клум с дочерью Лени Клум
Хайди Клум с дочерью Лени КлумИсточник: Legion-Media.ru

Открыла фестиваль картина «Благодать» итальянского режиссера Паоло Соррентино. Главную роль в эмоциональной драме о кризисе среднего возраста исполнил любимый актер постановщика Тони Сервилло.

Паоло Соррентино, Анна Франзетти, Тони Сервилло
Паоло Соррентино, Анна Франзетти, Тони СервиллоИсточник: Legion-Media.ru

На красную дорожку выходили не только кинозвезды, но и именитые режиссеры. Вместе на церемонии открытия появились легенды мирового кино: Френсис Форд Коппола и Вернер Херцог, в этом году получивший почетную награду фестиваля. 

Лена Херцог, Френсис Форд Коппола и Вернер Херцог
Лена Херцог, Френсис Форд Коппола и Вернер ХерцогИсточник: Legion-Media.ru

В состав венецианского жюри в 2025 году вошли Александр Пэйн, актрисы Чжао Тао и Фернанда Торрес и режиссеры Маура Дельперо, Мохаммад Расулоф, Кристиан Мунджиу и Стефан Бризе.

Жюри Венецианского фестиваля 2025
Жюри Венецианского фестиваля 2025Источник: Legion-Media.ru

В Венеции также покажут свои фильмы Кэтрин Бигелоу, Пьетро Марчелло, Франсуа Озон, Пак Чхан-ук, Гас Ван Сент, София Коппола.

Кейт Бланшетт
Кейт БланшеттИсточник: Legion-Media.ru
Шеннон Мерфи
Шеннон МерфиИсточник: Legion-Media.ru
Барбара Палвин
Барбара ПалвинИсточник: Legion-Media.ru
Итальянская певица Роуз Виллиан
Итальянская певица Роуз ВиллианИсточник: Legion-Media.ru
Жюлия Дюкурно
Жюлия ДюкурноИсточник: Legion-Media.ru

Венецианский кинофестиваль 2025 года пройдет с 27 августа по 6 сентября.