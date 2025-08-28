Молли Уизли — не просто второстепенный персонаж, а символ тепла и домашнего уюта в волшебной вселенной Джоан Роулинг. На ее долю выпало многое: воспитание большой семьи, участие в борьбе против «Того-Чье-Имя-Нельзя-Называть», забота о Гарри Поттере. В то же время она предстает перед зрителем не только как заботливая мать, но и как сильная ведьма, готовая защитить своих детей и друзей.
В этой статье мы подробно рассмотрим, какой след оставила Молли в фильмах о Гарри Поттере, кто воплотил ее образ на экране и кто сыграет ее в будущем сериале. Поговорим о семье Молли, магических способностях и чертах характера. А еще разберем, за что зрители любят Молли, какие недостатки у нее есть и какими любопытными фактами можно дополнить ее портрет.
Кто такая Молли Уизли
Молли — жена Артура Уизли, мать семерых детей, которая всегда ставит близких на первое место. В фильмах она предстает перед зрителем как слегка полноватая женщина с огненно-рыжими волосами; по характеру — добрая, заботливая, но при этом отважная и способная в нужный момент проявить силу воли.
Под маской хозяйки уютного дома скрывается опытная ведьма: Молли прекрасно владеет магией, умеет варить зелья, дуэлировать, а также успешно применять защитную магию — кульминацией стала победа над Беллатрикс Лестрейндж в битве за Хогвартс.
Кто сыграл Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере
В образе Молли Уизли зрители увидели британскую актрису Джули Уолтерс — обладательницу премии «Золотой глобус», а также номинантку на «Оскар». Ее многолетний театральный и кинематографический опыт помог придать героине особую глубину: Уолтерс показала Молли одновременно как заботливую мать и как сильную волшебницу, способную в решающий момент встать на защиту своих близких.
Кто сыграет Молли Уизли в сериале о Гарри Поттере
В новом сериале по «Гарри Поттеру» Молли Уизли сыграет британская актриса Кэтрин Паркинсон, известная зрителям по ситкому «Компьютерщики». Первые фото в ее образе уже появились в прессе: стиль 90-х, яркий макияж, ретро-бижутерия и замшевая куртка с подплечниками сделали персонажа заметно более энергичным и современным, чем в фильмах. Поклонники активно обсуждают обновленный облик Молли, а многие в шутку сравнили его с образом Даши Букиной из популярного российского ситкома «Букины».
Семья Молли Уизли
Молли замужем за Артуром Уизли и вместе с ним воспитала семерых детей: Билла, Чарли, Перси, близнецов Фреда и Джорджа, Рона и Джинни. Дом Уизли в «Норе» всегда был местом, где находили тепло не только ее дети, но и друзья семьи, в том числе Гарри Поттер, к которому она относилась как к собственному сыну.
Со временем у семьи появилось новое поколение: Билл и Флер стали родителями Виктуар, Доминик и Луи; Перси и Одри — Молли II и Люси; Джордж и Анджелина — Фреда II и Роксанны; Рон и Гермиона — Роуз и Хьюго.
Магические способности Молли Уизли
Молли сильна в очарованиях: она помогала создавать защитные чары накануне Битвы за Хогвартс, умела вызывать нематериального Патрона, а также мастерски пользовалась бытовой магией — от приготовления пищи с помощью чар до заклинания Accio.
Миссис Уизли была способной зельеваркой и еще в юности создавала любовное зелье уровня N.E.W.T. Кроме того, она могла с помощью заклинания создавать соус, свободно совершала аппарирование и применяла простые исцеляющие чары. Правда, у нее не получалось восстановить серьезные повреждения.
Ее наибольшая сила проявилась в дуэли: во время Битвы за Хогвартс Молли применила безмолвные заклинания и одержала победу над Беллатрикс Лестрейндж, защищая свою дочь.
История Молли Уизли в фильмах о Гарри Поттере
Молли Уизли на экране появляется с самой первой части франшизы и постепенно раскрывается как заботливая мать, сильная волшебница и надежная опора для семьи и друзей Гарри. Ее сцены органично сочетают теплоту домашнего очага и силу характера.
В «Гарри Поттер и философский камень» Молли встречает Гарри на платформе 9¾ и берет его под свое крыло, сразу показывая заботу и гостеприимство. Далее в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната» зрители видят ее строгость к Рону, Фреду и Джорджу после проделок с автомобилем, а вместе с этим — теплое отношение к Гарри в «Норе».
В фильме «Гарри Поттер и кубок огня» она поддерживает Гарри во время Турнира Трех Волшебников, показывая, что для нее он стал частью семьи, а в следующей части, «Гарри Поттер и Орден Феникса», Молли активно участвует в жизни ордена Феникса, демонстрируя решимость и силу.
В «Гарри Поттер и Принц-полукровка» ее забота проявляется даже в трудные времена, когда «Нора» подвергается нападению Пожирателей смерти. Однако кульминацией становится Битва за Хогвартс в заключительном фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть II». Молли защищает Джинни и побеждает Беллатрикс Лестрейндж, произнеся одну из самых запоминающихся реплик серии.
За что зрители любят Молли Уизли
Молли Уизли стала одним из самых ярких и запоминающихся персонажей франшизы не случайно. Внутренняя сила, забота о семье и умение в нужный момент постоять за близких сделали ее настоящей любимицей публики.
Вот за что ее полюбили зрители.
Молли всегда думает о безопасности и счастье своих детей, проявляет тепло и внимание к Гарри и друзьям семьи.
Она не боится вступить в опасный бой, как показано в дуэли с Беллатрикс Лестрейндж.
Ее легкость и способность шутить создают уютную атмосферу в семье Уизли.
Миссис Уизли умело ведет домашнее хозяйство, заботится о быте и благополучии семьи.
Она всегда готова поддержать друзей и союзников, оставаясь верной своим принципам и семье.
Отрицательные черты Молли Уизли
Иногда черты характера Молли проявляются в строгой или чрезмерной форме, что делает ее поведение более человечным и сложным.
Порой Молли слишком контролирует детей, стараясь уберечь их от любых трудностей.
В критические моменты миссис Уизли легко выходит из себя и тем самым пугает окружающих.
Она может резко критиковать детей и близких за проступки, не всегда проявляя мягкость.
Эмоциональные реакции Молли порой усиливаются до чрезмерного драматизма, особенно в напряженных ситуациях.
Интересные факты о Молли Уизли
Вот несколько интересных фактов о героине, которые могут удивить даже преданных фанатов.
Молли родилась как Молли Прюветт; фамилию Уизли она получила после свадьбы с Артуром.
Многие сцены с Молли, особенно домашние, отражают образ типичной заботливой британской матери 1990-х.
Момент, когда Молли побеждает Беллатрикс Лестрейндж, стал одним из самых запоминающихся эпизодов всей серии.
В предстоящем сериале Молли предстала более энергичной и современной, с ярким макияжем и стилем 90-х, что вызвало живую реакцию фанатов.