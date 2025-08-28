Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты с 2011 по 2020 годы. У них двое общих детей: сын Тимофей и дочь Мия. В 2022 году Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В 2023 году у них родился сын Микаэль.