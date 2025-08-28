Павел Прилучный посетил премьеру сериала «Виноград», которая состоялась накануне в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION.
На красную дорожку артист вышел в компании супруги Зепюр Брутян. 25 августа актеры отметили трехлетнюю годовщину своего брака. В этот же день вышла замуж бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце. Когда пару спросили, поздравили ли они молодоженов, Зепюр Брутян заявила: «Конечно! Сейчас поздравим! Счастья молодым!». «Совет да любовь!» — присоединился к поздравлению Павел.
Также пара прокомментировала выбор Муцениеце даты торжества. На вопрос, специально ли так получилось, что праздник состоялся в день годовщины свадьбы Прилучных, Зепюр и Павел ответили: «Нет, просто красивая дата. У многих людей была свадьба в эту дату».
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты с 2011 по 2020 годы. У них двое общих детей: сын Тимофей и дочь Мия. В 2022 году Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В 2023 году у них родился сын Микаэль.