Фильм «Эдем» с Джудом Лоу не выйдет в российский прокат в запланированные даты

Фильм «Эдем» (2024) рассказывает о реальной истории группы европейских поселенцев на Галапагосском острове Флореана в 1934 году. Изначально они искали утопический рай вдали от цивилизации, но появление эксцентричной Баронессы и их собственные внутренние конфликты превратили их островную коммуну в арену интриг, борьбы за власть и серии загадочных убийств, которая остается неразгаданной по сей день.