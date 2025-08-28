На китайском канале CCTV-14 покажут мультсериал «Умка»

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Показ мультсериала «Умка» киностудии «Союзмультфильм» начнется на китайском федеральном телеканале CCTV-14 с 29 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».
«Крупнейший китайский телеканал CCTV-14 29 августа начнет показ анимационного мультсериала “Умка” от киностудии “Союзмультфильм”. Помимо “Умки” на различных медиаресурсах Китая представлены также такие мультсериалы “Союзмультфильма” как “Приключения Пети и Волка”, “Простоквашино”, “Чуч-Мяуч”, “Енотки”, “Монсики”, “Пластилинки”, “Оранжевая корова” и “Зебра в клеточку”», — рассказали в пресс-службе.
Как отметила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева, «Союзмультфильм» рад, что именно этот проект покажут на главном детском телеканале Китая.
«Умка — аутентичный российский мультсериал с уникальным художественным миром, который знакомит зрителей с традициями и культурой народов Крайнего Севера. Рассказанная десятки лет назад история о белом медвежонке и его друге — мальчике Тайкэ и сейчас остается одним из самых трогательных и нежных произведений отечественной анимации», — сказала она.
Телеканал CCTV-14 входит в China Media Group — ведущую телерадиовещательную корпорацию мира, которая управляет 51 телеканалом и радиостанцией, вещающих на свыше чем 40 языках.
Анимационный сериал «Умка» создан по мотивам классических мультфильмов Владимира Попова и Владимира Пекаря «Умка» и «Умка ищет друга». В центре сюжета — друг Умки, мальчик Тайкэ, который вырос и стал шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о том времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком, озорной полярной волчицей Ильмой, дружелюбной нерпой Корой и розовой чайкой Пычиком.