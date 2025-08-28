На китайском канале CCTV-14 покажут мультсериал «Умка»

Анимационный сериал «Умка» создан по мотивам классических мультфильмов Владимира Попова и Владимира Пекаря «Умка» и «Умка ищет друга». В центре сюжета — друг Умки, мальчик Тайкэ, который вырос и стал шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о том времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком, озорной полярной волчицей Ильмой, дружелюбной нерпой Корой и розовой чайкой Пычиком.