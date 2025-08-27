Ричмонд
В Киеве отменили спектакль по пьесе Вуди Аллена

Отмена показа связана с участием Аллена в Московской международной неделе кино
Вуди Аллен
Вуди АлленИсточник: Legion-Media.ru

Киевский академический Молодой театр принял решение об отмене показа спектакля по пьесе американского режиссера Вуди Аллена, передает пресс-служба театра в соцсетях.

Уточняется, что речь идет о спектакле «Риверсайд драйв».

Ранее соответствующее решение приняли Черновицкий музыкально-драматический театр имени Кобылянской и Львовский Национальный театр имени Заньковецкой.

Напомним, режиссер участвовал по видеосвязи в сессии «Легенды мирового кинематографа» в рамках Московской недели кино 24 августа. После этого Аллена внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (запрещен судом в России.), обвинив в «сознательном участии в российском мероприятии» и в публичной поддержке действий РФ.