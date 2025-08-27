Ричмонд
Ставшая матерью в 53 года Марина Федункив назвала самое сложное в материнстве

Актриса раскрыла, что для нее является самым сложным в материнстве
Марина Федункив и Стефано Маджи
Марина Федункив и Стефано Маджи

Российская актриса, звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив, родившая первенца в 53 года, назвала самое сложное в материнстве. Ее слова передает «Газета.Ru».

«Самое сложное — это расставаться с ребенком, когда еду на съемки или встречи. Мамы меня поймут — мыслями я все равно рядом с сыном», — ответила Федункив на вопрос о том, что ей тяжелее всего дается в материнстве.

О том, что звезда Comedy Woman впервые стала матерью, сообщалось в ноябре 2024 года. Она родила в браке с итальянцем Стефано Маджи сына. Мальчик получил имя Теодор. Федункив рассказала, что не прибегала к услугам суррогатной матери и рожала самостоятельно.

Сообщения о беременности Федункив распространились в августе 2024 года. Актриса отреагировала на эту информацию словами «это очень смешно». «Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да?» — пошутила она.

Федункив вышла замуж за Маджи в 2021 году. Известно, что супруг артистки занимается бизнесом и живет в России. Звезда Comedy Woman старше мужа на 13 лет.