56-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в жакете и юбке с разрезом

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала лицом нового выпуска журнала Vogue. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Наоми Кэмпбелл / фото: соцсети
Наоми Кэмпбелл / фото: соцсети

56-летняя знаменитость позировала в пестром жакете и юбке с разрезом от бренда Chanel. Образ дополнила шляпа и колготки. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж с шоколадной помадой.

Несколько недель назад папарацци засняли Наоми Кэмпбелл во время отдыха на яхте. Знаменитость была одета в белое бикини: бюстгальтер и плавки с черными кружевами и тонкими завязками. Папарацци сняли супермодель, когда она принимала душ.

До этого звезда стала лицом нового выпуска журнала DAZED. Супермодель 1990-х позировала в «голом» топе и мини-юбке, которые дополнили крылья бабочки и браслеты. Стилист выпрямил волосы знаменитости и наклеили на них ракушки. На других кадрах манекенщица позировала в мини-платье с глубоким декольте, платье-комбинации и топе с трусами.

Ранее Наоми Кэмпбелл похвасталась фигурой в бикини.