Наоми Кэмпбелл показала редкое архивное фото с Клаудией Шиффер

Модель Наоми Кэмпбелл опубликовала архивное фото с Клаудией Шиффер. Снимками она поделилась в Instagram.
Знаменитость поздравила коллегу, супермодель Клаудию Шиффер с днем рождения. В понедельник, 25 августа, модель отпраздновала 55-летие. На архивном фото модели позировали в красной и белой футболках и брюках. Волосы им выпрямили и сделали вечерний макияж.
В конце апреля Кэмпбелл улетела отдыхать на Мальдивы вместе с детьми и мультимиллионером Мохаммедом Аль Турки. Модель показала несколько фото, позируя на яхте и в море. Она также добавила несколько снимков с 38-летним бойфрендом и детьми.
Звезду часто замечают в компании мультимиллионера из Саудовской Аравии на светских мероприятиях. В начале февраля прошлого года супермодель и продюсер появились вместе на церемонии вручения премии BAFTA. После этого знаменитостей заподозрили в романе. Однако прошлой весной близкие друзья Наоми Кэмпбелл опровергли слухи. Тем не менее супермодель продолжает провоцировать сплетни о романе.
