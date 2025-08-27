Зои Кравиц осудили за роман с экс-возлюбленным Тейлор Свифт

«Как Зои Кравиц встречается с Гарри Стайлсом, если она одна из лучших подруг Тейлор, а он один из ее бывших?», «Тейлор должна перестать дружить с Зои, так как она нарушила кодекс подруги, никогда нельзя начинать роман с бывшим своей приятельницы», — писали интернет-пользователи в X (бывший Twitter).