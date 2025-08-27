Ричмонд
Зои Кравиц осудили за роман с экс-возлюбленным Тейлор Свифт

Фанаты Тейлор Свифт считают, что певице нужно прекратить дружить с Зои Кравиц
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Фанаты певицы Тейлор Свифт считают, что ей нужно перестать общаться с подругой, актрисой Зои Кравиц. Об этом сообщает издание Page Six.

19 августа Зои Кравиц была замечена с бывшим возлюбленным Тейлор Свифт, Гарри Стайлсом. Они встретились в бистро Rita’s в Лондоне. По информации журналистов, актриса и певец «прятались за углом заведения и целовались, как подростки». Новость о романе пары смутила поклонников Тэйлор Свифт, о чем они стали писать в соцсетях.

«Как Зои Кравиц встречается с Гарри Стайлсом, если она одна из лучших подруг Тейлор, а он один из ее бывших?», «Тейлор должна перестать дружить с Зои, так как она нарушила кодекс подруги, никогда нельзя начинать роман с бывшим своей приятельницы», — писали интернет-пользователи в X (бывший Twitter).

24 августа Зои Кравиц была замечена с Гарри Стайлсом в Риме. Один из поклонников заснял, как актриса шла под руку с певцом. Артистка была одета в белое мини-платье, черную кепку и кожаные лоферы. Поп-исполнитель предпочел синий бархатный костюм и кроссовки.

Ранее Зои Кравиц флиртовала с Остином Батлером после слухов о романе с Гарри Стайлсом.