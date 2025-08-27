В России вырос спрос на гоночные куртки в винтажном стиле из-за Брэда Питта

В России стали популярными гоночные куртки в винтажном стиле после выхода фильма «Формула-1» с актером Брэдом Питтом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в CDEK.Shopping.
Аналитики заявили, что россияне стали интересоваться автоспортивной эстетикой с конца июня — после премьеры ленты «Формула-1» и на фоне летней серии Гран‑при в Европе. Так, число заказов гоночных курток в винтажном стиле (в духе Benetton, Ferrari, McLaren) выросло на 88%.
На 65% увеличился спрос на кашемировый трикотаж брендов Loro Piana и Brunello Cucinelli, который носил герой Брэда Питта в фильме.
«После ленты россияне также заинтересовались командными бейсболками (Red Bull, Ferrari, Mercedes) — 54% и толстовками и футболками с автоспортивной символикой — спрос на них вырос на 48%», — рассказали эксперты.
Аналитики отметили, что устойчивый интерес к автоспортивной теме наблюдается уже несколько недель подряд. В выходные, совпадающие с этапами Формулы‑1, зафиксированы повторные всплески поисков и заказов.
«В TikTok хэштеги #F1fashion, #BradPittF1 и #racingstyle продолжают расти, а упоминания брендов Loro Piana и Brunello Cucinelli чаще появляются в подборках летних образов», — заявили эксперты.
По мнению специалистов, тренд на гоночную эстетику сохранится как минимум до конца августа — на фоне предстоящего Гран‑при Нидерландов и продолжающегося проката фильма.
