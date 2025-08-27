В России вырос спрос на гоночные куртки в винтажном стиле из-за Брэда Питта

Аналитики заявили, что россияне стали интересоваться автоспортивной эстетикой с конца июня — после премьеры ленты «Формула-1» и на фоне летней серии Гран‑при в Европе. Так, число заказов гоночных курток в винтажном стиле (в духе Benetton, Ferrari, McLaren) выросло на 88%.