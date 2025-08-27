Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на ипохондрию

Бизнесвумен говорила в личном блоге, что похудела «до состояния анорексички», когда только узнала о болезни матери. Из-за стресса у нее начались проблемы с пищеварением. В течение года она заставляла себя есть, но потом все нормализовалось и модель смогла набрать вес. Заворотнюк не скрывает, что тяжело переживала из-за всего происходящего с семьей и несколько лет страдала от панических атак, тревоги, подавленного состояния. Дочь актрисы принимала сильные препараты, чтобы справиться с депрессией, но лучше не стало, тогда она и обратилась за помощью к психологу, с которым периодически продолжает работать над своими страхами.