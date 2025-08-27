Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на ипохондрию

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась в ипохондрии. Модель Анна Заворотнюк рассказала подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что часто проверяет свое здоровье, чтобы не переживать. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Я тот самый ипохондрик. Так что чекапы, анализы, УЗИ делаю довольно часто. Могу переживать из-за любой мелочи, поэтому стараюсь не запускать и все проверять заранее. Буквально на той неделе делала сразу несколько УЗИ, для своего же спокойствия», — поделилась блогер.
Бизнесвумен говорила в личном блоге, что похудела «до состояния анорексички», когда только узнала о болезни матери. Из-за стресса у нее начались проблемы с пищеварением. В течение года она заставляла себя есть, но потом все нормализовалось и модель смогла набрать вес. Заворотнюк не скрывает, что тяжело переживала из-за всего происходящего с семьей и несколько лет страдала от панических атак, тревоги, подавленного состояния. Дочь актрисы принимала сильные препараты, чтобы справиться с депрессией, но лучше не стало, тогда она и обратилась за помощью к психологу, с которым периодически продолжает работать над своими страхами.
Модель 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила Марселя от предпринимателя Тимура Исмаилова, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Заворотнюк рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения.
