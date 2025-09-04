«Мир сходит с ума, но красота повсюду». Интервью с режиссером Кантеном Дюпье

Мне попадается на глаза много всякой всячины, как и любому пользователю смартфона. 99% из этого — мусор, но оставшийся 1% — порой чистая радость, а иногда нечто действительно умное или вдохновляющее. В интернете все еще можно найти настоящее творчество — да, придется покопать, но оно там есть. Именно поэтому я все еще захожу на эти платформы. Но да, я ни на кого не подписан, просто потому что не хочу. Но всегда держу руку на пульсе.