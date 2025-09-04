«Мир сходит с ума, но красота повсюду». Интервью с режиссером Кантеном Дюпье

Главная героиня фильма «Случай с фортепиано», видеоблогерша-социофоб Магали — одна из самых эксцентричных ролей в карьере Адель Экзаркопулос. Вы вместе с ней собирали все эти детали образа — парик, брекеты, луноходы?
Кантен Дюпье: Мы начали с брекетов, затем художник-постановщик Жоан Ле Бору придумала безумную прическу, а потом мы добавили еще несколько деталей вместе с нашим художником по костюмам, чтобы найти идеальный образ. По сути, мы смешали кучу разных стилей одежды, чтобы создать невозможный лук, состоящий из множества слоев и разных цветов. Идея заключалась в создании уникального персонажа.
У Магали своеобразный режим питания. Сколько пачек йогурта Адель пришлось съесть на съемках?
Кажется, штук 200.
«Случай с фортепиано» сделан как сатира на дивный новый мир инфлюенсеров и блогеров, зарабатывающих деньги на воздухе. Вы сами подписаны на каких-нибудь видеоблогеров? Если судить по вашим аккаунтам в соцсетях, у вас ноль подписок…
Мне попадается на глаза много всякой всячины, как и любому пользователю смартфона. 99% из этого — мусор, но оставшийся 1% — порой чистая радость, а иногда нечто действительно умное или вдохновляющее. В интернете все еще можно найти настоящее творчество — да, придется покопать, но оно там есть. Именно поэтому я все еще захожу на эти платформы. Но да, я ни на кого не подписан, просто потому что не хочу. Но всегда держу руку на пульсе.
Подвешенное на подъемном кране фортепиано, нелепое, жалкое — один из главных образов в фильме. Который можно трактовать как издевательство над искусством в классическом понимании этого слова и провести параллель с тем, как сегодня это искусство ощущает себя в тени тиктоков и рилсов, привносящих в нашу жизнь новые понятия о прекрасном. В связи с этим вопрос — считаете ли вы те ролики, что делает главная героиня, искусством?
Это, конечно, интересный вопрос. Я не уверен, что съемки с трюками, гэгами или пранками — это всегда искусство. Все зависит от того, кто это делает. В каком-то смысле здесь как с живописью — художник так же важен, как и само искусство. Так что, думаю, некоторые люди в сети — настоящие художники, хотя сами они не подозревают об этом.
Но далеко не каждого можно назвать таким художником. Истинный художник всегда обладает своей точкой зрения, личностью, талантом, но также у него есть и свои какие-то неудачи, и гневные чувства… Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, я думаю, то, что делает Магали, — это искусство. Потому что никто не способен делать то же самое, что она. Но вот другой вопрос — а действительно ли это сильное, мощное искусство? Не уверен…
Ваши картины тоже называют провокацией и даже актом художественного вандализма. Сложно ли удивлять и провоцировать современного зрителя, задавленного потоком информации и пресыщенного ИИ, воплощающим в реальность любое безумие? Или вы перед собой не ставите такую задачу?
Я никогда не думаю о зрителях, когда снимаю фильм. Я пытаюсь удивить только себя.
Кстати, об искусственном интеллекте — как вам кажется, представляет ли он угрозу для искусства и творчества?
ИИ — это всего лишь новый инструмент. Он великолепен в руках гениального творца — и бессмыслен, когда им пользуются придурки. Как и любой другой инструмент.
Возвращаясь к фортепиано — вы на самом деле его подвешивали? Как была снята эта сцена? Это самый сложный эпизод с точки зрения съемок или какой-то другой?
Да, это фортепиано было настоящим. Было немного страшновато, когда Адель пришлось сидеть прямо под ним. Но в остальном не могу сказать, что это была сложная сцена. Пожалуй, самой непростой была та, в которой Магали приходит в отель к Симоне в финале фильма. Потому что мне хотелось сделать ее реалистичной и одновременно веселой.
В фильме нет закадровой музыки, за исключением тревожных звуков фортепиано. Вы сами наигрывали эти ноты?
Да, я записал саундтрек на том самом фортепиано, которое мы снимали в фильме.
Несмотря на весь гротеск ситуаций и отталкивающий образ самой героини, вы очевидно относитесь к Магали тепло и жалеете ее. Почему?
Потому что она персонаж кино! В жизни я бы возненавидел такого человека, но в фильмах наше восприятие другое. Думаю, Тарантино реально любил Ганса Ланду, героя Кристофа Вальца, снимая «Бесславных ублюдков». Хотя этот персонаж — чистейшее зло и олицетворение худшего в человеке, мы все равно понимаем, сколько удовольствия режиссеру принесло работать с этим героем. Как зрители, мы всегда радуемся его появлению на экране, потому что игра Вальца гениальна. Это магия кино! И, конечно же, это работает благодаря юмору. Полагаю, я люблю Магали потому, что она меня смешит.
Важно ли режиссеру любить своих героев, какую бы дичь они ни творили? Или это не обязательное условие для того, чтобы рассказывать историю?
Не знаю, как работают другие режиссеры, но лично я всегда люблю своих героев, да. В процессе написания сценария, съемок и монтажа. Даже не знаю, смогу ли я создать персонажа, который мне не понравится.
В фильме есть сцена, в которой Магали вместе с отцом смотрят по телевизору «Чудаков». А вы помните, что смотрели в детстве? Что особенно повлияло на вас в то время?
В детстве я, как и другие дети моего поколения, смотрел все, что крутили по телевизору. Так я открыл для себя все классические французские комедии. Уже позже появились видеокассеты, и я засматривался ужастиками, как любой обычный подросток. Немного травмировала меня «Техасская резня бензопилой». Не уверен, что она как-то повлияла на меня, но точно засела в памяти навсегда.
Кажется, что в «Случае с фортепиано» чистого сюра уже не так много по сравнению с вашими предыдущими работами — при этом это очень колючая, если не сказать злая сатира. И в то же время грустное кино о тотальном одиночестве, о трагедии несчастной девушки, которую губят травмы детства и равнодушие окружающих. Для вас этот мир совсем беспросветен или все же нет?
Да, мир пугает, многие сходят с ума. Но, на мой взгляд, красота все равно никуда не исчезает, она повсюду. Нужно просто смотреть на вещи правильно и ценить каждое мгновение того настоящего, что у нас есть.
Вы стабильно выпускаете по 1−2 фильму в год. Можете поделиться, о чем будет ваша следующая картина?
Один фильм уже снят, это история о паранормальных явлениях. А еще один я собираюсь снимать прямо сейчас, но это секрет!