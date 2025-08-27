Актриса Любовь Толкалина показала, как выглядела в юности. Звезда опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, снятые в студенческие годы. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Сегодня я поднимаю тост за День кино! За кино, которое так много значит в моей жизни. За кино, которое и нас с вами связывает здесь. Оказалось, что у меня меньше всего в телефоне картинок со съемочных площадок… А фильмов-то у меня за сотню. Как так вышло, не понимаю. Сделала для вас подборочку, какой я была на первом курсе ВГИКа. С Днем российского кино всех, кого оно объединяет! Виват», — написала артистка.
Знаменитость рассказывала, что в детстве занималась плаванием и была участницей театра на воде. Благодаря своему мастерству она получила первую работу — на тренировке Толкалину заметила команда режиссера и предложила сняться в рекламном ролике. Гонорар актриса потратила на куртку и ботинки, а родителям купила камчатского краба. А в 16 лет она стала студенткой ВГИКа.
Артистка в 23 года впервые стала матерью. Она родила дочь от кинорежиссера Егора Кончаловского. Толкалина говорила, что смогла быстрее вернуться к работе благодаря помощи родственников, которые нянчились с Марией. В 2017 году артисты сообщили о расставании, однако они периодически общаются и встречаются на праздниках в честь общего ребенка.
