Любовь Толкалина показала, как выглядела в юности

«Сегодня я поднимаю тост за День кино! За кино, которое так много значит в моей жизни. За кино, которое и нас с вами связывает здесь. Оказалось, что у меня меньше всего в телефоне картинок со съемочных площадок… А фильмов-то у меня за сотню. Как так вышло, не понимаю. Сделала для вас подборочку, какой я была на первом курсе ВГИКа. С Днем российского кино всех, кого оно объединяет! Виват», — написала артистка.