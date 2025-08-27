Певица и актриса Мадонна показала своих 13-летних дочерей-близняшек, которых забрала из Африки. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) семейными кадрами, снятыми на празднике в честь детей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«С днем рождения, Стелла и Эстер! Королевы-Девы. Ничто не могло подготовить меня к вашим личностям, вашей энергии и вашим очень твердым убеждениям», — призналась артистка.
Девочки родились в 2012 году в Малави, и несколько лет звезда потратила на то, чтобы удочерить их. По словам знаменитости, она ни за что не отступила бы от своей цели, поскольку уже считала этих детей родными. Мадонна забрала Эстер и Стеллу в США, когда им было по пять лет.
Исполнительница впервые стала матерью в 38 лет. Она родила дочь Лурдесс от кубинского спортсмена Карлоса Леона, а через год певица рассталась с отцом ребенка. Позже знаменитость вышла замуж за британского режиссера Гая Ричи. В 2000 году у них появился на свет Рокко, а в 2006-м пара усыновила африканского мальчика Дэвида.
После развода с супругом шоу-дива еще удочерила девочку Мерси Джеймс из Малави. Мадонна признавалась поклонникам, что для нее нет ничего важнее, чем дети, и карьера не может сравниться со счастьем просто быть матерью. По словам звезды, все лучшие воспоминания в жизни связаны с семьей.
