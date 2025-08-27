Ричмонд
Агата Муцениеце показала фото своего дизайнерского свадебного платья

Актриса показала, как ее платье создавалось в Доме моды

Актриса Агата Муцениеце выбрала для свадьбы дизайнерское платье с открытой спиной. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

Муцениеце показала процесс создания своего наряда в Доме моды Edem от эскиза до конченого результата. Актрисе сшили на заказ белое макси-платье с декольте и открытой спиной. Образ знаменитости дополнил ободок с цветами и вуалью. На снимках артистка позировала с собранными в пучок волосами и макияжем в естественном стиле.

Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети
Агата Муцениеце, фото: соцсети

25 августа состоялась свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги. Накануне актриса впервые показала кадры с торжества. На опубликованном видео видно, как молодожены обмениваются кольцами, артистка бросает букет невесты и то, как ее к алтарю провожает отец мужа — Юрий Петрович. Свой пост Муцениеце сопроводила фразой: «25.08.25. День о семье, любви и единстве поколений. Теплый, искренний, наш».

Предложение Муцениеце Дранга сделал 1 мая, а 23 июня пара сообщила, что у них будет ребенок. Известно, что 41-летний артист станет отцом впервые, для Муцениеце наследник будет третьим. У нее также есть дети от актера Павла Прилучного: 12-летний Тимофей и 9-летняя Мия.