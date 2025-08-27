Агата Муцениеце показала фото своего дизайнерского свадебного платья

Муцениеце показала процесс создания своего наряда в Доме моды Edem от эскиза до конченого результата. Актрисе сшили на заказ белое макси-платье с декольте и открытой спиной. Образ знаменитости дополнил ободок с цветами и вуалью. На снимках артистка позировала с собранными в пучок волосами и макияжем в естественном стиле.