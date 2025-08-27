Агата Муцениеце показала роскошное обручальное кольцо

Агата Муцениеце поделилась новостями после своей свадьбы с музыкантом Петром Дрангой, которая прошла в Москве. Актриса рассказала о трогательных моментах своего первого утра в статусе жены.
На видео, опубликованном в социальных сетях, Агата показала обручальное кольцо, которое ей подарил ее супруг. «Какая красота! Первое утро в качестве жены. И, конечно, вид на любимую Москву», — с восхищением произнесла актриса.
Пара отметила свою свадьбу 25 августа, выбрав для этого роскошный отель в самом сердце Москвы. Молодожены наслаждались атмосферой праздника в уютном ресторане на Красном Октябре, где собрались их близкие и родные.
Ранее Агата Муцениеце показала фото своего дизайнерского свадебного платья.