Режиссер Эмир Кустурица восхитился метро и чистотой улиц в Москве

Кинематографист считает, что в Москве находится лучшее метро в мире
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Legion-Media.ru

Сербский режиссер Эмир Кустурица на Московской международной неделе кино отметил, что, по его мнению, в Москве находится лучшее метро в мире, а улицы города поражают своей чистотой. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Кустурица пояснил, что московское метро уникально благодаря сочетанию восточных традиций, наследия советского периода и элементов дореволюционной России. Он подчеркнул, что подобный синтез создает неповторимую атмосферу столичной подземки.

Кроме того, режиссер обратил внимание на состояние улиц Москвы и признался, что его впечатлило практически полное отсутствие мусора.

«На улицах в Москве невозможно найти мусор. Я никогда не перестану думать, как это возможно», — признался он.

Эмир Кустурица — один из самых известных европейских режиссеров, снявший более 15 художественных фильмов, удостоенных престижных наград, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Ранее Эмир Кустурица назвал Юру Борисова одним из главных талантов Европы.