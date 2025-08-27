Собянин сообщил о новой мере финансовой поддержки кинопроизводителей в Москве

«Коллеги, поздравляю с профессиональным праздником, с Днем российского кино. Кино сегодня — не только развлечение, это и идеология, и воспитание, и продвижение нашей страны. И то, что вы делаете — это просто замечательно. Я очень благодарен вам, десяткам тысячам работников кино, которые производят и работают над российским киноискусством. Мы со своей стороны делаем все, чтобы Москва подтверждала статус российской столицы кино. Хотим, чтобы Москва была столицей мирового кино. По крайней мере та инфраструктура, которую мы вместе с вами создаем, она уже мирового уровня», — добавил мэр.