Дочь Сталлоне опубликовала фото со старшей сестрой: «Ты становишься все горячее»

В августе 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Флавин подала на развод после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета. Однако в сентябре артист опубликовал в соцсетях фото с женой, спровоцировав слухи о воссоединении, а через месяц они официально сообщили, что сохранили семью.