Дочь Сталлоне опубликовала фото со старшей сестрой: «Ты становишься все горячее»

Дочь голливудского актера Сильвестра Сталлоне опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото со старшей сестрой. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Модель Систин Сталлоне поделилась семейными кадрами в день 29-летия Софии, показав, как они изменились и повзрослели.

«Сегодня день рождения моей лучшей подруги. Ты становишься все горячее. Я люблю тебя», — написала блогер.

У Сталлоне трое детей от модели Дженнифер Флавин. Помимо Систин и Софии, супруги воспитали дочь Скарлетт. Пара познакомилась в одном из ресторанов Голливуда, а потом встретилась на съемках фильма «Рокки 5». Актер не спешил делать предложение возлюбленной, которая на 22 года его моложе. Они поженились уже после рождения Софии.

В августе 2022 года в СМИ появилась информация о том, что Флавин подала на развод после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета. Однако в сентябре артист опубликовал в соцсетях фото с женой, спровоцировав слухи о воссоединении, а через месяц они официально сообщили, что сохранили семью.

У актера также есть сын от брака с коллегой Сашей Зак, Серджо 45 лет, мужчина страдает аутизмом. Артист не рассказывает о его судьбе и не показывает публике.

Ранее дочь Сталлоне снялась в винтажном платье своей матери, впечатлив фанатов.