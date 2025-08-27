Актер «‎Склифосовского» и «‎Полицейского с Рублевки» избил свою мать

«Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил — но не так, как все подают. А животных я очень люблю и никогда не мучил», — прокомментировал ситуацию актер. Он добавил, что употребление им алкоголя связано не с алкоголизмом, а с тем, что у него творческий кризис. «Под домашним арестом, съемки сорваны, новых ролей нет. Мне тяжело», — заявил Левда.