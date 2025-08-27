Ричмонд
Актер «‎Склифосовского» и «‎Полицейского с Рублевки» избил свою мать

Mash: Актер Яков Левда избил свою мать и попал под домашний арест
Яков Левда в сериале «Ищейка»
Яков Левда в сериале «Ищейка»

Актер Яков Левда, который снимался в сериалах «‎Склифосовский» и «‎Полицейский с Рублевки», избил свою мать и попал под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, соседи артиста обвиняли его в алкоголизме и агрессивном поведении. Они отмечали, что Левда «постоянно устраивает скандалы во дворе и цепляется к людям». Также жильцы дома, где проживает актер, и зоозащитники утверждают, что по его вине не стало двух собак — первый щенок таксы получил ожоги и не выжил, второй не пережил укола.

«Да, с мамой у нас произошел конфликт, я ее ударил — но не так, как все подают. А животных я очень люблю и никогда не мучил», — прокомментировал ситуацию актер. Он добавил, что употребление им алкоголя связано не с алкоголизмом, а с тем, что у него творческий кризис. «Под домашним арестом, съемки сорваны, новых ролей нет. Мне тяжело», — заявил Левда.