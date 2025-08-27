Зендая рассказала о свиданиях с Томом Холландом на съемках совместного фильма

Зендая рассказала Sunday Mail о работе над фильмом «Одиссея» в Шотландии вместе со своим 29-летним женихом, Томом Холландом.
По словам актрисы, возможность быть самой собой рядом с любимым человеком — это одна из тех вещей, которые оставили у нее теплые воспоминания о стране.
«Конечно, мы приехали туда по работе, но в перерывах между съемками у нас была возможность немного отдохнуть. Местные жители были очень дружелюбны и позволяли нам делать самые обычные вещи», — говорит Зендая, которая, впрочем, отвечала окружающим взаимностью, раздавая автографы и охотно делая селфи на память.
Ранее Зендая в откровенном наряде снялась для модного бренда.