Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Чиповская появилась на публике в облегающем кожаном платье

Актриса посетила закрытие кинофестиваля «Короче» в Калининграде
Анна Чиповская
Анна Чиповская

Анна Чиповская посетила церемонию закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде.

38-летняя звезда сериала «Оттепель» вышла в свет в длинном кожаном платье, облегающем фигуру. Плечи и руки у актрисы остались открытыми.

Свой образ исполнительница дополнила крупными серьгами-кольцами и цепочкой.

Анна Чиповская
Анна Чиповская

В макияже Анна сделала акцент на губы, которые подчеркнула яркой помадой.

Как прошло закрытие XIII фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» и кто стал победителем — смотрите в репортаже Кино Mail.