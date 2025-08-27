Анна Чиповская посетила церемонию закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде.
38-летняя звезда сериала «Оттепель» вышла в свет в длинном кожаном платье, облегающем фигуру. Плечи и руки у актрисы остались открытыми.
Свой образ исполнительница дополнила крупными серьгами-кольцами и цепочкой.
В макияже Анна сделала акцент на губы, которые подчеркнула яркой помадой.
