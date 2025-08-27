Ричмонд
Звезда «Беспринципных» вышла в свет в образе голливудской дивы

Марина Доможирова посетила закрытие кинофестиваля «Короче»
Марина Доможирова
Марина Доможирова

Звезда сериала «Беспринципные» Марина Доможирова посетила церемонию закрытия фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде.

Актриса вышла на красную дорожку в элегантном наряде молочного цвета, состоящем из облегающей атласной юбки и объемного верха, сделанного из матовой органзы.

В качестве аксессуара артистка выбрала крупные серьги в виде белых цветов и сумку в виде морской раковины. Доможирова уложила волосы в стиле голливудской волны и сделала яркий макияж с акцентом на глаза и губы.

Марина Доможирова известна своим участием в сериалах «Беспринципные», «Престиж», «Скорая помощь», «1703», «Похищение» и других проектах.

Как прошло закрытие XIII фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» и кто стал победителем — смотрите в репортаже Кино Mail.