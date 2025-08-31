Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новая волна 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Гоша Куценко вспомнил, как «нокаутировал» Судзиловскую

Актер рассказал о случае с пощечиной на съемках фильма «Мама, не горюй»
Олеся Судзиловская и Гоша Куценко
Олеся Судзиловская и Гоша Куценко

Гоша Куценко и Олеся Судзиловская стали ведущими церемонии закрытия XIII фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде.

На сцене актеры упомянули, что не впервые работают вместе. В 1997 году вышла криминальная комедия Максима Пежемского «Мама, не горюй» с их участием. В этом фильме артисты дебютировали в главных ролях.

Гоша Куценко вспомнил, что на съемках картины он в первый и последний раз в жизни «нокаутировал» женщину.

По словам актера, сценарий требовал, чтобы он сильно ударил Судзиловскую по лицу. Дабы сделать эпизод максимально достоверным, актриса предложила бить по-настоящему. В итоге пощечина оказалась реальной.

Фильм «Мама, не горюй» рассказывает о криминальных разборках в провинциальном приморском городке, которые начинаются с конфликта на свадьбе.