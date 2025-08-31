Гоша Куценко вспомнил, как «нокаутировал» Судзиловскую

Гоша Куценко и Олеся Судзиловская стали ведущими церемонии закрытия XIII фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде.
На сцене актеры упомянули, что не впервые работают вместе. В 1997 году вышла криминальная комедия Максима Пежемского «Мама, не горюй» с их участием. В этом фильме артисты дебютировали в главных ролях.
Гоша Куценко вспомнил, что на съемках картины он в первый и последний раз в жизни «нокаутировал» женщину.
По словам актера, сценарий требовал, чтобы он сильно ударил Судзиловскую по лицу. Дабы сделать эпизод максимально достоверным, актриса предложила бить по-настоящему. В итоге пощечина оказалась реальной.
Фильм «Мама, не горюй» рассказывает о криминальных разборках в провинциальном приморском городке, которые начинаются с конфликта на свадьбе.