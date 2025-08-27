Хотя съемки «Место встречи изменить нельзя» проходили всего на 30 лет позднее действия фильма, найти подходящую технику было не так просто. Это хорошо видно по трамваям, которыми активно пользовались жители послевоенной Москвы. На вагоне, в котором Жеглов и Шарапов схватили «Кирпича», стоит номер 2170. А после убийства Васи Векшина (Евгений Леонов-Гладышев) на вагоне с таким же номером покидает место преступления заколовший его бандит. При этом трамваи идут по разным маршрутам.