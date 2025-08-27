Телефильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», снятый по сценарию братьев Вайнеров, вышел в свет в 1979 году и мгновенно завоевал популярность у советских граждан. На протяжении пяти серий зрители настолько внимательно следили за борьбой сотрудников уголовного розыска послевоенной Москвы с расплодившимися преступными элементами, что улицы пустели, а милиция отмечала сокращение числа нарушений порядка в дни показа сериала.
Несмотря на напряженное отношение приемной комиссии к картине и первоначальные претензии МВД, сериал способствовал укреплению авторитета правоохранительных органов. Емкие фразы из фильма ушли в народ, главные герои даже получили памятник на ступенях здания главного управления МВД по Москве, а показ «Место встречи изменить нельзя» превратился практически в обязательный атрибут празднования Дня милиции. Однако это привело к тому, что внимательные зрители начали подмечать разнообразные неточности, которые нет-нет, да встречаются в фильме.
У нас замена
Исполнитель роли Глеба Жеглова Владимир Высоцкий не горел желанием отдавать целый год жизни на съемки картины, но Станислав Говорухин хотел видеть в образе энергичного капитана милиции именно его. Поэтому съемочный процесс построили так, чтобы дать артисту больше свободы. Дополнительно осложнило дело то, что павильонные съемки проходили преимущественно в Одессе, тогда как натурные проводились в Москве, где и разворачивается действие фильма. Возможно, именно это способствовало появлению нескольких киноляпов.
Например, во второй серии Жеглов и Шарапов задерживают в трамвае щипача Сапрыкина по кличке «Кирпич» (Станислав Садальский). Когда его ведут в отделение, в кадре мелькают белые носки и гамаши на ногах вора. Но внутри отделения на ногах у него уже коричневые ботинки и носки.
Одновременно изменилась женщина, у которой Сапрыкин пытался стащить кошелек. В трамвае ее играет одна актриса со светлыми волосами и заметной челкой. А в отделении сидит темноволосая дама той же комплекции. Также заметно, что у героини меняется платок на голове, хотя платье остается тем же самым.
Оборудование
Масштабный пятисерийный телефильм не обошелся без попадания в кадр съемочного оборудования. Причем по какой-то причине эти шероховатости наблюдаются, когда в кадре находится Владимир Конкин, играющий Шарапова.
В первой же серии, когда вернувшийся с фронта старший лейтенант идет по праздничной Москве, мимо него проезжает черный автомобиль. В этот момент в стекле машины на мгновение появляется хорошо различимый осветительный прибор.
Позже, когда Шарапов на вечере в клубе милиционеров не может дождаться Варю Синичкину (Наталья Данилова), он выскакивает на улицу и стоит около колонны. В этот момент в нижнем правом углу экрана заметна штанга с микрофоном.
Транспортная проблема
Хотя съемки «Место встречи изменить нельзя» проходили всего на 30 лет позднее действия фильма, найти подходящую технику было не так просто. Это хорошо видно по трамваям, которыми активно пользовались жители послевоенной Москвы. На вагоне, в котором Жеглов и Шарапов схватили «Кирпича», стоит номер 2170. А после убийства Васи Векшина (Евгений Леонов-Гладышев) на вагоне с таким же номером покидает место преступления заколовший его бандит. При этом трамваи идут по разным маршрутам.
Схожая ситуация происходит в конце фильма, когда Шарапов внедряется в банду «Горбатого» (Армен Джигарханян). Замаскированного милиционера запихивают в аутентичный хлебный фургон на базе ГАЗ-АА, но по улицам ездит более новая машина ГАЗ-52. Это заметно и по надписи «Московский трест Главхлеба», которая внезапно появляется на борту фургона.
Печать времени
В «Место встречи изменить нельзя» задействованы популярные актрисы Советского Союза: Светлана Светличная, Наталья Фатеева, Наталья Крачковская. Но главной героиней фильма является послевоенная Москва: радостная днем и опасная ночью. Однако в этой роли снималась столица конца 70-х, что временами заметно.
Уже в первых же кадрах, когда на экране появляется Шарапов, на заднем плане оказывается автомобиль «Жигули». В кадрах, снятых на набережной Москвы реки, виден противоположный берег, по которому катит муковоз на базе ЗИЛ-130. А во время прогулки Шарапова и Синичкиной в кадр попадает сразу несколько автомобилей, выпуск которых начался десятилетиями позже событий фильма.
Не удалось спрятать и современные здания. Причем временами они вписываются удачно в кадр, как это произошло с кинотеатром «Буревестник», который построят только через 12 лет, после событий фильма. Но иногда возникают призраками будущего, особенно во время погонь по ночной Москве.
Сложнее всего было воссоздать железнодорожную натуру. Поэтому приехавший на Лосиноостровскую Шарапов выходит из электрички, появившейся не ранее 1957 года. А на заднем плане у него белое здание, построенное в 75-м. Затем герой перебирается через железнодорожные пути и встречает современный фильму вагон-рефрижератор.
Еще один артефакт появляется в четвертой серии, во время попытки задержания Фокса (Александр Белявский) в ресторане. При внимательном просмотре видно, что вслед за убегающим преступником Шарапов бросается, держа в руках ТТ — популярный пистолет родом из 30-х годов. Но когда начинается автомобильная погоня, у Шарапова в руках уже пистолет Макарова, принятый на вооружение спустя шесть лет.